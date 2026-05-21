Visita guiada ao Cemitério do Bonfim tem inscrições abertas nesta quinta

Que tal conhecer um sítio histórico, com guia especializado e foco em pessoas que deixaram contribuições para a sociedade local? Pois é essa experiência que o projeto "Visitas Guiadas ao Cemitério do Bonfim", no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte, oferece aos participantes. As inscrições para a edição do mês de maio, que tem como tema "As pessoas profissionais da saúde: memória e história", foram abertas nesta quinta-feira (21/5).

Nesta edição, o público vai conhecer as personalidades da medicina, enfermagem e profissionais da saúde que estão sepultados na primeira necrópole da capital mineira. O roteiro explora como esses profissionais atuaram na construção da saúde pública e no desenvolvimento da capital, conectando as histórias à evolução da cidade.

A visita acontecerá em 31 de março, um domingo, a partir das 9h, com ponto de concentração na portaria do Cemitério do Bonfim. Os interessados devem se inscrever pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) até as 18h da véspera da atividade (30/5), mas as vagas são limitadas. A participação é gratuita, aberta a públicos de todas as idades e o percurso dura cerca de duas horas. Menores devem estar acompanhados por um responsável.

Local de encontro: entrada do cemitério (Rua Bonfim, 1.120 - Bonfim)

Data e horário: dia 31/5 (domingo), às 9h

Inscrições no Portal de Serviços da PBH: o link para a inscrição só estará disponível 10 dias antes de cada visita.

Informações: (31) 98684-2555 ou agendaparques@pbh.gov.br

O projeto "Visita Guiada ao Cemitério do Bonfim" é realizado uma vez por mês, desde 2012, por meio de parceria entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte (FPMZB) e a Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg). As visitas são guiadas pela professora doutora e historiadora da instituição de ensino, Marcelina Almeida, parceira do órgão na realização do projeto.

Além do tema central escolhido para cada edição, o público também terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da riqueza arquitetônica e cultural da necrópole, além de histórias, lendas e curiosidades do Cemitério do Bonfim. O espaço é considerado por muitos historiadores como um museu a céu aberto, devido à riqueza e singularidade de obras de arte que abriga.

A PBH recomenda que os participantes cheguem com 10 minutos de antecedência ao local, para receber orientações gerais, e usem roupas e sapatos confortáveis, chapéu ou boné. Também é aconselhável levar uma garrafa ou um copo para utilização dos bebedouros.

Acervo histórico

Inaugurado em 8 de fevereiro de 1897 pela Comissão Construtora da Nova Capital, o Cemitério do Bonfim, como é conhecido, é a necrópole mais antiga da cidade. O local é fonte de pesquisa de vários profissionais devido ao acervo histórico, caracterizado por esculturas decorativas de túmulos e mausoléus.

Muitas dessas obras são de autoria de escultores italianos que vieram para o Brasil em fins do século 19. Em todo o cemitério, podem ser observados artigos de arte de estilos diversos, desde a Belle Époque, o Art Déco, ao modernismo brasileiro.

O Cemitério do Bonfim é um importante patrimônio cultural da cidade. O local abriga túmulos de personagens históricos, como padre Eustáquio, o ex-presidente da República Olegário Maciel, o ex-ministro da Marinha Raul Soares, Júlia Kubitschek (mãe de Juscelino Kubitschek), o jornalista e escritor Roberto Drumond, entre outros.

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Carregado de significados, o local desperta a curiosidade e o interesse de estudiosos, visitantes e comunidade em geral.

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