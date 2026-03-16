Roteiro Niemeyer em BH: um guia para visitar as obras do arquiteto

Belo Horizonte respira a genialidade de Oscar Niemeyer. A capital mineira foi o palco onde o arquiteto consolidou as linhas curvas e o uso inovador do concreto armado que o tornariam mundialmente famoso. De marcos monumentais a edifícios residenciais, a cidade oferece um roteiro único para quem deseja mergulhar em sua obra.

O ponto de partida é o Conjunto Moderno da Pampulha, um projeto visionário encomendado pelo então prefeito Juscelino Kubitschek na década de 1940. O complexo, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2016, é uma verdadeira galeria a céu aberto.

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O cartão-postal é a Igreja de São Francisco de Assis, com suas abóbadas sinuosas e painéis de Cândido Portinari. Próximo dali, a Casa do Baile, com sua marquise orgânica que avança sobre a lagoa, encanta pela leveza. O antigo Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha (MAP), e o Iate Tênis Clube completam o conjunto, cada um com uma identidade única que explora a integração entre arquitetura, paisagem e arte.

Além da Pampulha

O legado de Niemeyer se espalha por outras áreas da cidade. Na região central, o Edifício JK se impõe na paisagem com seus 36 andares. O imponente complexo residencial e comercial foi projetado para ser uma cidade vertical autossuficiente.

Na Zona Sul, destaca-se o Palácio das Mangabeiras. Projetada por Niemeyer para ser a residência oficial dos governadores de Minas Gerais, a obra é um exemplo da arquitetura modernista integrada à natureza, localizada em uma área de preservação aos pés da Serra do Curral.

Mais recente e grandiosa, a Cidade Administrativa de Minas Gerais, sede do governo estadual, é um marco na região Norte da capital. O complexo, inaugurado em 2010, impressiona pelo Palácio Tiradentes, um edifício inteiramente suspenso pelo que é considerado o maior vão de concreto armado do mundo.

Para os visitantes, um roteiro pode ser organizado em dois dias. Um dedicado inteiramente à Pampulha, aproveitando para explorar o entorno da lagoa, e outro para conhecer as obras na região central, como o Edifício JK, o Palácio das Mangabeiras na Zona Sul, e o complexo da Cidade Administrativa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.