Nova rota aérea vai ligar Confins a São João del-Rei a partir de agosto

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, vai ter voos diretos para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins a partir de 2 de agosto. A nova rota será operada pela companhia aérea Azul, em três dias da semana em aeronaves Caravan — monomotor com capacidade para até 9 pessoas. A iniciativa pretende impulsionar o turismo de lazer em um dos destinos históricos mais tradicionais de Minas Gerais.

As vendas das passagens serão abertas nesta terça-feira (19/5). A operação terá voos às segundas-feiras, sextas-feiras e domingos, conectando a cidade histórica ao aeroporto da capital, o que deve facilitar o deslocamento de passageiros vindos de diferentes regiões do país.

Os embarques em Confins acontecerão às 9h30 e às 13h50, com chegada em São João del-Rei às 10h30 e às 14h50. No trajeto inverso, os voos sairão às 10h55 e às 15h15, pousando em Confins às 11h55 e às 16h15.

De acordo com a companhia, a nova rota amplia o acesso ao circuito histórico mineiro e fortalece a conectividade aérea do interior de Minas Gerais, aproximando Clientes de diferentes regiões do país de um dos destinos culturais mais tradicionais do estado.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima