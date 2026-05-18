Assine
overlay
Início Gerais
CONEXÃO

Nova rota aérea vai ligar Confins a São João del-Rei a partir de agosto

Operação terá voos em três dias da semana em monomotor com capacidade para até 9 pessoas

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
18/05/2026 18:30 - atualizado em 18/05/2026 19:15

compartilhe

SIGA
×
Azul lança rota inédita entre o Aeroporto de Confins (MG) e São João del-Rei (MG) e amplia conectividade regional em Minas Gerais
Azul lança rota inédita entre o Aeroporto de Confins (MG) e São João del-Rei (MG) e amplia conectividade regional em Minas Gerais crédito: Luis Alberto Neves/ Azul Linhas Aéreas

São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, vai ter voos diretos para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins a partir de 2 de agosto. A nova rota será operada pela companhia aérea Azul, em três dias da semana em aeronaves Caravan — monomotor com capacidade para até 9 pessoas. A iniciativa pretende impulsionar o turismo de lazer em um dos destinos históricos mais tradicionais de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

As vendas das passagens serão abertas nesta terça-feira (19/5). A operação terá voos às segundas-feiras, sextas-feiras e domingos, conectando a cidade histórica ao aeroporto da capital, o que deve facilitar o deslocamento de passageiros vindos de diferentes regiões do país.

Os embarques em Confins acontecerão às 9h30 e às 13h50, com chegada em São João del-Rei às 10h30 e às 14h50. No trajeto inverso, os voos sairão às 10h55 e às 15h15, pousando em Confins às 11h55 e às 16h15.

De acordo com a companhia, a nova rota amplia o acesso ao circuito histórico mineiro e fortalece a conectividade aérea do interior de Minas Gerais, aproximando Clientes de diferentes regiões do país de um dos destinos culturais mais tradicionais do estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

confins minas sao-joao-del-rei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay