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REGIÃO NORTE

Mãe recebe ligação sobre o filho ferido e o encontra morto em BH

Mulher estava no trabalho e recebeu uma denúncia de que a vítima estava ferida na rua. PM já estava no local encontrou jovem sem sinais de vida

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/05/2026 13:20

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Viatura da PMMG
A mulher foi ao local informado pelo vizinho e encontrou o filho. Ela ligou para a PMMG, que foi ao local e encontrou a vitíma sem vida. crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 26 anos foi encontrado morto pela mãe, de 51 anos, nessa quarta-feira (13/5) no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte (BH). Ela recebeu uma ligação de uma pessoa próxima, que indicou que o filho estava “ferido”. A mulher foi até o local e encontrou o rapaz morto. 

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De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe contou aos Policiais Militares (PM) que um vizinho entrou em contato no início da tarde, enquanto ela estava no trabalho, e informou que uns “transeuntes” chegaram até ele e disseram que o filho dela estava ferido.

Ela foi até o ponto indicado, encontrou a vítima com múltiplos disparos no corpo e acionou a PM. A corporação chegou no lugar e o encontrou o rapaz sem vida. 

A mãe indicou à PM que ele era usuário de drogas, que costumava sair e passar a noite fora de casa e havia saído na noite da terça-feira (12/5). O corpo foi encontrado com múltiplas perfurações - cabeça, lateral direita do corpo e braço. 

O corpo foi entregue ao IML para investigação. Nenhuma pessoa foi presa.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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drogas homicidio policia-militar

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