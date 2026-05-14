Mãe recebe ligação sobre o filho ferido e o encontra morto em BH
Mulher estava no trabalho e recebeu uma denúncia de que a vítima estava ferida na rua. PM já estava no local encontrou jovem sem sinais de vida
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Um homem de 26 anos foi encontrado morto pela mãe, de 51 anos, nessa quarta-feira (13/5) no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte (BH). Ela recebeu uma ligação de uma pessoa próxima, que indicou que o filho estava “ferido”. A mulher foi até o local e encontrou o rapaz morto.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe contou aos Policiais Militares (PM) que um vizinho entrou em contato no início da tarde, enquanto ela estava no trabalho, e informou que uns “transeuntes” chegaram até ele e disseram que o filho dela estava ferido.
Ela foi até o ponto indicado, encontrou a vítima com múltiplos disparos no corpo e acionou a PM. A corporação chegou no lugar e o encontrou o rapaz sem vida.
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A mãe indicou à PM que ele era usuário de drogas, que costumava sair e passar a noite fora de casa e havia saído na noite da terça-feira (12/5). O corpo foi encontrado com múltiplas perfurações - cabeça, lateral direita do corpo e braço.
O corpo foi entregue ao IML para investigação. Nenhuma pessoa foi presa.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos