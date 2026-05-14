MG: homem deixa a cadeia, furta bike 7 minutos depois e acaba preso de novo
Suspeito furtou a bicicleta para conseguir voltar para casa no interior de Minas
Um homem de 27 anos foi preso novamente poucos minutos depois de deixar o presídio em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (13/5).
Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito recebeu alvará de soltura, depois de ter sido preso anteriormente por furto em uma mercearia.
Pouco depois de deixar a unidade prisional, o homem furtou uma bicicleta para seguir até Resplendor (MG), cidade que fica a mais de 30 km do presídio.
A vítima acionou a PM relatando o furto da bicicleta. Com auxílio de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, os militares identificaram as características do suspeito.
Durante os levantamentos, a polícia foi informada pelo presídio de Aimorés que o homem foi liberado por volta das 12h40.
Segundo os militares, pelas imagens de segurança foi possível constatar que o furto aconteceu apenas sete minutos após a saída do suspeito da prisão.
O homem foi localizado e abordado na BR-259, no trecho entre Aimorés e Resplendor, ainda com a bicicleta.
Conforme a PM, ele confessou o furto e disse que pegou a bicicleta para conseguir voltar para casa. A bicicleta foi recuperada e o suspeito acabou preso novamente.