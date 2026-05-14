Assine
overlay
Início Gerais
SEM NOÇÃO

MG: homem deixa a cadeia, furta bike 7 minutos depois e acaba preso de novo

Suspeito furtou a bicicleta para conseguir voltar para casa no interior de Minas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/05/2026 05:37 - atualizado em 14/05/2026 07:02

compartilhe

SIGA
×
Durante o século 20, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, as bicicletas se tornaram extremamente populares em muitas cidades ao redor do mundo, tanto para o transporte diário quanto para o lazer.
O suspeito confessou o furto e disse que pegou a bicicleta para conseguir voltar para casa - (Imagem ilustrativa) crédito: freepik

Um homem de 27 anos foi preso novamente poucos minutos depois de deixar o presídio em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (13/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito recebeu alvará de soltura, depois de ter sido preso anteriormente por furto em uma mercearia.

Pouco depois de deixar a unidade prisional, o homem furtou uma bicicleta para seguir até Resplendor (MG), cidade que fica a mais de 30 km do presídio.

Leia Mais

A vítima acionou a PM relatando o furto da bicicleta. Com auxílio de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, os militares identificaram as características do suspeito.

Durante os levantamentos, a polícia foi informada pelo presídio de Aimorés que o homem foi liberado por volta das 12h40.

Segundo os militares, pelas imagens de segurança foi possível constatar que o furto aconteceu apenas sete minutos após a saída do suspeito da prisão.

O homem foi localizado e abordado na BR-259, no trecho entre Aimorés e Resplendor, ainda com a bicicleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a PM, ele confessou o furto e disse que pegou a bicicleta para conseguir voltar para casa. A bicicleta foi recuperada e o suspeito acabou preso novamente.

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais pm preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay