Homem é chamado na porta de casa e baleado na Grande BH

Um homem de 59 anos foi baleado na noite dessa terça-feira (14/4), na porta de casa, no bairro Atalaia, em Ribeirão das Neves (MG), na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dentro de casa quando foi chamada pelos suspeitos e, ao sair, foi atingida por disparos nas costas, no rosto e na região da bacia.

Os autores fugiram em um veículo Hyundai HB20 de cor azul. Testemunhas relataram que o carro estava estacionado nas proximidades desde a tarde.

A vítima foi socorrida pela PM e levada inicialmente para a UPA Justinópolis. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital João XXIII, e segue em estado grave.

Segundo relato de vizinhos, o homem trabalha em uma fábrica de tecidos no bairro Urca e é conhecido como uma pessoa tranquila, sem envolvimento com drogas. No entanto, conforme registro policial, ele tem uma ocorrência recente, de janeiro de 2026, relacionada ao crime de estupro de vulnerável.

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O local foi isolado para os trabalhos da perícia. Não há câmeras de segurança na área, o que pode dificultar a identificação dos suspeitos, que seguem foragidos. A ocorrência foi encaminhada para a 10ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios de Ribeirão das Neves.