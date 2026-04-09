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Suspeito de atentado por motivação política é preso em MG

Investigado teria efetuado disparos contra residência de secretário municipal em dois dias consecutivos; divergência política é apontada como motivo

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/04/2026 19:21

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As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo identificaram o suspeito
As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo identificaram o suspeito crédito: Divulgação/PCMG

Um homem suspeito de envolvimento em um atentado contra a família de um secretário municipal foi preso nesta quarta-feira (9/3) em Abre Campo (MG), Zona da Mata. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais após investigação que apontou motivação política para o crime.

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De acordo com as apurações, o caso teve início após a residência do secretário, localizada no município de Pedra Bonita, também na Zona da Mata, ser alvo de disparos de arma de fogo em dois dias seguidos. No primeiro ataque, tiros atingiram a estrutura do imóvel. Já no dia seguinte, novos disparos foram feitos, desta vez contra as janelas da casa, enquanto familiares estavam em seu interior.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo identificaram o suspeito e indicaram que o crime estaria relacionado a conflitos de natureza política envolvendo a vítima. Diante da gravidade da ocorrência e do risco às pessoas atingidas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O investigado estava foragido desde o dia seguinte aos ataques, quando teria fugido ao perceber a aproximação dos policiais. Após diligências, ele foi localizado no próprio município e detido.

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Depois do cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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