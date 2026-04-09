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ELETROCUTADO

MG: trabalhador morre por descarga elétrica em poste

Jovem de 25 anos chegou a ser socorrido, mas morreu ao sofrer parada cardíaca

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/04/2026 07:22 - atualizado em 09/04/2026 07:53

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Quando os militares dos bombeiros chegaram, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória
Quando os militares dos bombeiros chegaram, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória - (Imagem Ilustrativa) crédito: Pexels/Reprodução

Um trabalhador de 25 anos morreu ao sofrer uma descarga elétrica enquanto atuava em um poste de energia, na tarde dessa quarta-feira (8/4), em Andradas (MG), no Sul do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, na Avenida Mário Lanzani, nas proximidades do loteamento Village. A vítima prestava serviço para uma empresa terceirizada da Cemig quando sofreu a eletrocussão na parte superior do poste.

Colegas de trabalho retiraram a vítima do local e acionaram o resgate. Quando os militares chegaram, o homem já estava em parada cardiorrespiratória e recebia manobras de reanimação cardiopulmonar.

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Eles deram continuidade às manobras de reanimação e encaminharam a vítima à Santa Casa de Andradas.

Apesar dos esforços, a morte foi confirmada pela equipe médica no início da noite. O jovem era nascido em Conceição do Rio Verde (MG).

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A Cemig informa que acompanha a apuração do caso em conjunto com as autoridades competentes.

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