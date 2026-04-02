Prefeito denuncia grande quantidade de algas no Rio Paranaíba

O prefeito de Cachoeira Dourada, Aleandro Francisco da Silva (PP), conhecido como Candango, denunciou em vídeo no Instagram o alto número de algas no Rio Paranaíba. De acordo com o mandatário da cidade, localizada no Triângulo Mineiro, as algas têm afetado o turismo e o comércio do município.

No vídeo, o chefe do Executivo demonstrou preocupação com o aumento das plantas no rio, informou que o problema não é exclusivo da cidade de Cachoeira Dourada, mas que ela é uma das mais afetadas com essa incidência, e sinalizou os possíveis problemas causados pelo acúmulo de algas no curso d’água.

O prefeito enfatiza que o município tem feito limpezas recorrentes no Rio Paranaíba para mitigar os possíveis efeitos negativos.

“O Rio Paranaíba pede socorro!”, clama. “O comércio local tem perdido bastante com o comércio e o turismo. Desde 2023 buscamos ajuda com os órgãos responsáveis, pois temos feito a limpeza no lugar e o problema ainda persiste”, aponta Francisco.

Ainda segundo o prefeito, em contato com os técnicos do Ministério de Meio Ambiente, lhe foi pedido que o município solicitasse ajuda ao comitê de bacias, mas até o momento os problemas não foram resolvidos.

Ele apontou que além da pasta federal, eles entraram em contato com a Procuradoria do estado para pedir apoio. O prefeito não descreve quais ajudas foram solicitadas.

Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Ministério de Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais, mas não obtivemos retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck