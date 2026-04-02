Família descobre sumiço bizarro de anjos em jazigo no Triângulo Mineiro
Homem de 64 anos chegou a procurar os objetos, que ornamentavam o jazigo de sua família, em ferros-velhos, mas não conseguiu encontrá-los
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Dois anjos de bronze foram furtados de um cemitério municipal no Centro de São Francisco de Sales (MG), na Região do Triângulo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Itapagipe (MG), na mesma região, nessa quarta-feira (1º/4), por volta das 10h. Um homem de 64 anos foi quem fez a denúncia.
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O homem afirmou à polícia que possui dois jazigos no cemitério onde estão sepultados membros de sua família. Ele relatou que soube do furto através de um funcionário, um homem de 60 anos, que presta serviços de limpeza no local.
O funcionário disse que, ao chegar ao cemitério para realizar seu trabalho, constatou que dois anjos de bronze que ornamentavam um dos jazigos haviam sumido.
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Segundo o denunciante, os anjos pesavam cerca de 15 quilos cada um. Ele relatou, ainda, que esteve em diversos ferros-velhos na cidade à procura dos objetos, sem sucesso.