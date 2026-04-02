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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: quinta (2/4) pode ter chuva e raios; veja a previsão

Índices meteorológicos indicam que o dia tem possibilidade de chuvas durante o dia nas regiões Oeste e Centro-Sul mineiro, incluindo BH

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/04/2026 07:54 - atualizado em 02/04/2026 07:56

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De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com vento e raio em BH
De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com vento e raio em BH crédito: Marcos Vieira /EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - 03/06/2025

O dia desta quinta-feira (2/4) terá céu nublado e chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser acompanhadas por raios e ventos durante a tarde.

Nas últimas 12 horas, a temperatura mínima registrada foi de 17,2°C, com sensação térmica de 10º, às 21h, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 28°C na cidade e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60% à tarde.

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Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 18,7 °C, às 6h10.
  • Centro Sul: 18,4 °C, às 4h50.
  • Oeste: 17,2 °C, com sensação térmica de 10 °C, às 21h.
  • Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 21 °C, às 23h.
  • Venda Nova: 18,2 °C, às 3h45.

Tempo instável em Minas Gerais

A quinta-feira será marcada por instabilidade no tempo em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN), que está posicionado na região Sul do país e enfraquecendo, ainda influencia as condições do estado e interfere no vento e na umidade.

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A previsão indica que pancadas de chuva e trovoadas isoladas são esperadas, a partir da tarde, no Oeste e Centro-Sul mineiro. No restante do estado, embora as chances de chuva sejam menores, elas não podem ser descartadas.

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