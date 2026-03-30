BH está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3)
Aviso foi emitido pela Defesa Civil de BH às 13h20 e é válido até as 8h desta terça-feira (31/3)
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Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido pelo órgão às 13h20 desta tarde e é válido até as 8h desta terça (31/3).
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Ainda de acordo com a Defesa Civil, as chuvas podem ter volume entre 20mm e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.
O que fazer em caso de chuva?
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Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
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Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
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Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
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Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
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Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Como fica o tempo em Minas Gerais?
A segunda-feira será de céu parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já nas regiões dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
Nas demais regiões, o céu permanece parcialmente nublado. A temperatura deve ficar estável. A máxima prevista é de 34ºC e a mínima é de 9ºC.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata