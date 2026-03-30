BH está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3)

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido pelo órgão às 13h20 desta tarde e é válido até as 8h desta terça (31/3).

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as chuvas podem ter volume entre 20mm e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

A segunda-feira será de céu parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já nas regiões dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.