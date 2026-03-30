Semana começa com chuva em BH? Veja previsão para esta segunda-feira (30/3)

Esta segunda-feira (30/3) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento à tarde, segundo a Defesa Civil da capital. O órgão alerta para a possibilidade de chuva moderada a forte.

A temperatura mínima registrada foi de 16,7 °C nesta segunda, e a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,7 °C, às 6h10.

Centro Sul: 17,1 °C, às 5h10.

Oeste: 16,7 °C, com sensação térmica de 12,1 °C, às 6h.

Pampulha: 17,8 °C, com sensação térmica de 19,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 18,7 °C, às 6h20.





O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

A segunda-feira (30/3) será de céu parcialmente nublado com chuva isolada na região da Zona da Mata mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas demais regiões, o céu permanece parcialmente nublado. A temperatura deve ficar estável. A máxima prevista é de 34ºC e a mínima é de 9ºC.