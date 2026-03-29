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BH pode ter pancadas de chuva até a manhã desta segunda-feira (30/3)

Aviso da Defesa Civil municipal foi emitido às14h55 deste domingo (29/3)

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
29/03/2026 19:41

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Pancadas de chuva podem atingir Belo Horizonte nesta noite de domingo (29/3) e início de segunda-feira (30/3)
Pancadas de chuva podem atingir Belo Horizonte nesta noite de domingo (29/3) e início de segunda-feira (30/3) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Pancadas de chuva podem atingir Belo Horizonte nesta noite de domingo (29/3) e início de segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido pelo órgão às 14h55 desta tarde e é válido até as 8h de segunda. 

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Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ter volume de 20mm, com raios e rajadas de vento em torno de 45km/h. 

O órgão também informa que a previsão para esta segunda-feira é de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais no período da tarde e à noite.

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A temperatura mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% à tarde.

Orientações em caso de chuva 

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

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