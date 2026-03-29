BH pode ter pancadas de chuva até a manhã desta segunda-feira (30/3)

Pancadas de chuva podem atingir Belo Horizonte nesta noite de domingo (29/3) e início de segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido pelo órgão às 14h55 desta tarde e é válido até as 8h de segunda.

Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ter volume de 20mm, com raios e rajadas de vento em torno de 45km/h.

O órgão também informa que a previsão para esta segunda-feira é de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais no período da tarde e à noite.

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A temperatura mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% à tarde.

Orientações em caso de chuva