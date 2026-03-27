Minas tem 75 cidades sob alerta de chuvas intensas neste sábado (28/3)
Municípios podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)
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Minas Gerais tem 75 cidades sob alerta amarelo, ou seja, perigo potencial de chuvas intensas neste sábado (28/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 km/h - 60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções em caso de chuva
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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Municípios sob alerta amarelo
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Araçuaí
- Ataléia
- Bandeira
- Bertópolis
- Cachoeira de Pajeú
- Campanário
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Central de Minas
- Comercinho
- Conselheiro Pena
- Crisólita
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Divino das Laranjeiras
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Felisburgo
- Frei Gaspar
- Fronteira dos Vales
- Galiléia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Itabirinha
- Itaipé
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Jacinto
- Jampruca
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Ladainha
- Machacalis
- Mantena
- Mata Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Monte Formoso
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Ouro Verde de Minas
- Padre Paraíso
- Palmópolis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pescador
- Ponto dos Volantes
- Poté
- Resplendor
- Rio do Prado
- Rubim
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- São Félix de Minas
- São Geraldo do Baixio
- São João do Manteninha
- São José do Divino
- Serra dos Aimorés
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos