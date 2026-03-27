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Minas tem 75 cidades sob alerta de chuvas intensas neste sábado (28/3)

Municípios podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
27/03/2026 10:19

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Sábado pode trazer chuvas intensas para 75 cidades de MG; veja quais
Sábado pode trazer chuvas intensas para 75 cidades de MG; veja quais crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Minas Gerais tem 75 cidades sob alerta amarelo, ou seja, perigo potencial de chuvas intensas neste sábado (28/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 km/h - 60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Instruções em caso de chuva

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Municípios sob alerta amarelo 

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Araçuaí
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Bertópolis
  • Cachoeira de Pajeú
  • Campanário
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Central de Minas
  • Comercinho
  • Conselheiro Pena
  • Crisólita
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Divino das Laranjeiras
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Felisburgo
  • Frei Gaspar
  • Fronteira dos Vales
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Itabirinha
  • Itaipé
  • Itambacuri
  • Itaobim
  • Itinga
  • Itueta
  • Jacinto
  • Jampruca
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Ladainha
  • Machacalis
  • Mantena
  • Mata Verde
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Monte Formoso
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Paraíso
  • Palmópolis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pescador
  • Ponto dos Volantes
  • Poté
  • Resplendor
  • Rio do Prado
  • Rubim
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • São Félix de Minas
  • São Geraldo do Baixio
  • São João do Manteninha
  • São José do Divino
  • Serra dos Aimorés
  • Teófilo Otoni
  • Umburatiba

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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