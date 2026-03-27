Minas tem 75 cidades sob alerta de chuvas intensas neste sábado (28/3)

Minas Gerais tem 75 cidades sob alerta amarelo, ou seja, perigo potencial de chuvas intensas neste sábado (28/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 km/h - 60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções em caso de chuva

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Municípios sob alerta amarelo

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Araçuaí

Ataléia

Bandeira

Bertópolis

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Central de Minas

Comercinho

Conselheiro Pena

Crisólita

Cuparaque

Curral de Dentro

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Felisburgo

Frei Gaspar

Fronteira dos Vales

Galiléia

Goiabeira

Governador Valadares

Itabirinha

Itaipé

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jampruca

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Ladainha

Machacalis

Mantena

Mata Verde

Medina

Mendes Pimentel

Monte Formoso

Nanuque

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pavão

Pedra Azul

Pescador

Ponto dos Volantes

Poté

Resplendor

Rio do Prado

Rubim

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

São Félix de Minas

São Geraldo do Baixio

São João do Manteninha

São José do Divino

Serra dos Aimorés

Teófilo Otoni

Umburatiba

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos