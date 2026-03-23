Dirigir na chuva: os 7 erros mais perigosos que os motoristas cometem

As fortes chuvas recentes acendem um alerta para motoristas em todo o país. Dirigir sob um temporal exige mais do que atenção redobrada: é preciso mudar o comportamento ao volante para evitar acidentes graves. A combinação de pista molhada, visibilidade reduzida e outros veículos cria um cenário perigoso, mas muitos riscos podem ser evitados.

Conhecer os deslizes mais comuns é o primeiro passo para garantir uma viagem segura para você e sua família. Pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença quando as condições da via não são as ideais. Abaixo, listamos os sete erros mais perigosos que os condutores cometem ao dirigir na chuva.

Leia Mais

Erros comuns ao dirigir na chuva

1. Não reduzir a velocidade

Manter a mesma velocidade de um dia seco é o erro mais frequente e perigoso. A água na pista diminui a aderência dos pneus, aumentando a distância necessária para frenagem. O ideal é reduzir a velocidade em 10 a 20 km/h abaixo do limite da via em chuvas moderadas, e ainda mais em temporais intensos, para ter mais controle do veículo.

2. Colar no veículo da frente

Com a pista escorregadia, o tempo de reação e a distância de frenagem aumentam consideravelmente. Manter uma distância segura do carro à frente é fundamental. A regra dos dois segundos, comum em pista seca, deve ser aumentada para, no mínimo, quatro a cinco segundos na chuva.

3. Aquaplanar e entrar em pânico

A aquaplanagem acontece quando uma camada de água se forma entre o pneu e o asfalto, fazendo o carro perder o contato com o solo. A reação instintiva de muitos é frear bruscamente ou virar o volante, o que pode fazer o veículo rodar. O correto é tirar o pé do acelerador e manter o volante reto até sentir os pneus retomarem a aderência.

4. Usar o farol alto

A luz do farol alto reflete nas gotas de chuva e piora a visibilidade, criando um "muro branco" à sua frente. O correto é usar sempre o farol baixo, que ilumina a pista sem ofuscar a visão do próprio motorista ou de quem vem no sentido contrário. Em condições de chuva muito intensa, o farol de neblina também pode ser utilizado em conjunto com o farol baixo para melhorar a visualização da via.

5. Ignorar a condição dos pneus

Pneus "carecas" ou com calibragem errada são um convite para acidentes na chuva. Os sulcos dos pneus são projetados para escoar a água e manter o contato com o asfalto. Se estiverem gastos, a capacidade de escoamento diminui drasticamente, elevando o risco de aquaplanagem.

6. Manter as mesmas distrações

Usar o celular, mexer no rádio ou conversar de forma intensa são atitudes perigosas em qualquer situação, mas na chuva o risco é multiplicado. A condução sob temporal exige foco total na pista e nos movimentos dos outros veículos.

7. Enfrentar pontos de alagamento

Muitos motoristas arriscam passar por ruas alagadas sem saber a profundidade ou o que há sob a água. Além do risco de o carro ser arrastado pela correnteza, a água pode entrar no motor e causar o calço hidráulico, um dano que geralmente significa a perda do motor. A recomendação é clara: se a água ultrapassar a metade da roda, não atravesse. Caso o veículo morra durante a travessia, não tente dar a partida novamente para evitar o calço hidráulico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.