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Operação mira quadrilha do "falso leilão" que movimentou R$ 520 milhões

PCMG cumpre prisões em SP e investiga grupo por fraudes, lavagem e sonegação

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26/03/2026 10:26 - atualizado em 26/03/2026 10:53

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As investigações tiveram início em 2023, por meio da Delegacia de Polícia Civil em Frutal, no Triângulo Mineiro
As investigações tiveram início em 2023, por meio da Delegacia de Polícia Civil em Frutal, no Triângulo Mineiro crédito: PCMG/Reprodução

Uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos, especialmente o chamado “golpe do falso leilão”, foi alvo de operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), nesta quinta-feira (26/3), na Operação Martelo Virtual III. Quatro pessoas foram presas.

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As investigações começaram em 2023, na Delegacia de Frutal (MG), no Triângulo. Segundo a PCMG, o grupo atuava de forma estruturada em cidades de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro e movimentou cerca de R$ 520 milhões nos últimos cinco anos, conforme dados obtidos por meio de quebras de sigilo bancário e fiscal.

O esquema consistia na criação de sites fraudulentos que simulavam plataformas legítimas de leilão de veículos. As páginas eram divulgadas em buscadores e redes sociais para atrair vítimas. Após a falsa arrematação, os interessados eram direcionados a aplicativos de mensagens e orientados a realizar pagamentos via Pix para contas de terceiros.

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A polícia estima que mais de 250 pessoas tenham sido vítimas do golpe apenas no último ano, com prejuízos individuais que chegam a R$ 200 mil.

Segundo o delegado responsável, a organização tinha divisão de tarefas, incluindo criação de sites falsos, captação de contas de “laranjas”, movimentação de valores por meio de fracionamento financeiro e lavagem de dinheiro com aquisição de bens incompatíveis com a renda declarada.

Nesta terceira fase da operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Boituva e São Caetano do Sul. Foram apreendidos celulares, documentos, veículos e outros bens que serão analisados.

Ao todo, a investigação já identificou 56 pessoas, com 36 mandados de prisão e 77 de busca expedidos ao longo das fases da operação. Mais de 30 empresas de fachada foram apontadas como parte do esquema de lavagem de dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 260 milhões em bens e valores. Até o momento, cerca de R$ 40,9 milhões já foram bloqueados, incluindo contas bancárias, imóveis, veículos e até motos aquáticas.

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A PCMG também apura possíveis conexões entre investigados e integrantes de organizações criminosas, além de vínculos com suspeitos ligados à Operação Carbono Oculto, que investigou lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis.

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