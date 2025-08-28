Alvo da Carbono Oculto, grupo tem braço no futebol, com estádios e SAFs de clubes

Alvo da Operação Carbono Oculto, nesta quinta-feira, 28, a gestora Reag Investimentos integra um grupo que também tem um braço no mundo do futebol, por meio da Revee, companhia listada na B3 que tem participações em SAFs de clubes e atua na revitalização e reforma de estádios. O fundador da Reag, João Carlos Falbo Mansur, é presidente do conselho de administração da Revee e foi alvo da operação. A Revee não foi citada nas investigações.

Ao lado da XP Investimentos e da Tauá Partners, a Revee está entre os parceiros da SAF da Portuguesa, em um projeto de R$ 1 bilhão. Caberá à empresa a gestão do Canindé, estádio da Lusa (foto acima), na Marginal Tietê, por 50 anos. Por R$ 500 milhões, o plano para o Canindé envolve transformá-lo em uma arena multiuso para 30 mil pessoas em jogos e 50 mil pessoas em eventos, com centro de convenções, restaurantes e edifício garagem.

A Revee também é a responsável por reformar e gerir a Fonte Luminosa, estádio da Ferroviária de Araraquara (SP), e tinha participação na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vendida ao empresário Marcelo Marques por R$ 80 milhões em julho.

Os negócios da Revee no futebol não se limitam ao Brasil. Também em julho, a companhia teve aprovada uma proposta de 15 milhões de euros para comprar 40% da Sociedade Anônima Desportiva (SAD, como são conhecidas as SAFs em Portugal) do Marítimo, tradicional e centenário clube da Ilha da Madeira.

As investigações apuram se a Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, e outras empresas e fintechs foram usadas para lavar dinheiro e ocultar patrimônio no bilionário esquema do PCC no setor de combustíveis.

Em fato relevante divulgado nesta quinta, a Reag Investimentos afirmou que colabora “integralmente” com as autoridades, “fornecendo as informações e documentos solicitados” para esclarecimentos.