Dupla é indiciada em Minas por sequestro iniciado no Rio

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que apura um sequestro iniciado em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e finalizado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois jovens, ambos de 18 anos, foram indiciados, enquanto quatro menores foram responsabilizados por participação no crime, que envolveu roubo, extorsão, sequestro e cárcere privado. As vítimas, de 27 e 70 anos, foram mantidas por cerca de 12 horas no porta-malas de um carro até serem resgatadas pela Polícia Militar.

De acordo com o delegado Bruno Testa, responsável pela investigação na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, na ocasião, seis indivíduos, divididos em três motocicletas, interceptaram o veículo das vítimas em uma rodovia.

Quatro suspeitos assumiram o controle do carro e colocaram as vítimas no porta-malas, enquanto outros dois seguiram em uma motocicleta, atuando como batedores para garantir a segurança do trajeto. O grupo seguiu em direção a Minas Gerais.

Durante o percurso, os criminosos roubaram celulares e joias das vítimas, além de obrigá-las a realizar transferências bancárias. Os autores também entraram em contato com familiares de uma das vítimas, exigindo dinheiro sob ameaça de morte.

A ação criminosa foi interrompida já em Ribeirão das Neves, quando o veículo foi interceptado pela Polícia Militar. Os suspeitos que estavam no carro foram presos em flagrante e as vítimas libertadas.

Segundo a polícia, ambas estavam em estado de choque após permanecerem cerca de 12 horas confinadas no espaço limitado do bagageiro, sem acesso a água, alimentação ou condições adequadas. Uma das vítimas, um idoso de 70 anos, chegou a desmaiar no momento do resgate.



Os dois envolvidos que atuavam como batedores na motocicleta conseguiram fugir no momento da abordagem, mas foram posteriormente identificados e responsabilizados pela Polícia Civil durante o andamento das investigações.



O inquérito aponta a participação de dois maiores de idade, formalmente indiciados, e quatro menores, que responderão por atos infracionais análogos aos crimes de roubo com restrição de liberdade, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.



O caso foi encaminhado à Justiça e segue agora para análise do Ministério Público de Minas Gerais (PMMG), que poderá oferecer denúncia contra os envolvidos.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro