Mulher levada por enxurrada em BH será sepultada nesta segunda (23/3)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Euviane Morais Maia, de 50 anos, que morreu ao ser levada por uma enxurrada na tarde desse sábado (21/3), no Bairro Horto Florestal, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), será velada e sepultada nesta segunda-feira (23/3), no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará (MG).

O velório está marcado para às 8h, enquanto o sepultamento às 10h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 17h30 do sábado. Inicialmente, a vítima foi descrita como uma mulher com idade aproximada de 45 anos.

Com a morte, Belo Horizonte registra a primeira vítima fatal deste período chuvoso. Em todo o estado, o número de mortos já chega a 91.

"A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de vítima de afogamento. Localizamos a vítima, que não portava documentos. Tudo indica que a morte foi causada pelo afogamento. A princípio, a mulher se entrelaçou no lixo que havia na via e ficou presa, sendo levada pela enxurrada ao ser sugada pelo bueiro", informou o tenente Ferraz, do Corpo de Bombeiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também foram mobilizadas e estiveram na Avenida Silviano Brandão, na altura do número 2.650, em frente à Sociedade Bíblica do Brasil para prestar apoio à ocorrência. As circunstâncias do caso ainda serão confirmada pela perícia.

Ocorrências neste sábado



Desde as 17h do sábado, o Corpo de Bombeiros registrou 44 chamados relacionados a queda de árvores em Belo Horizonte devido ao temporal. Do total, 26 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e outras nove sobre residências.

Além disso, os militares atenderam outras 16 ocorrências associadas às chuvas na capital mineira. Entre elas, está um salvamento de pessoa ilhada, cinco registros de inundações, alagamentos ou enxurradas, e dez atendimentos para resgate de pessoas em situações envolvendo esses cenários.

Primeira morte em BH



A morte é a primeira do período chuvoso na capital mineira e, ainda extraoficialmente, se soma a outros 90 no estado, a maior parte deles na Zona da Mata, elevando para 91 o total. A temporada é a mais letal da série histórica iniciada em 2012 pela Defesa Civil do Estado. O recorde anterior era da temporada 2019/2020, com 74 óbitos.

Somente o temporal histórico registrado na Zona da Mata no fim de fevereiro foi responsável pela morte de 72 pessoas – 65 em Juiz de Fora (MG), oito em Ubá (MG), quatro em Eugenópolis (MG) e uma em Muriaé (MG). (Com informações de Izabella Caixeta)

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Óbitos por municípios na atual temporada de chuvas