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ATENÇÃO, MORADORES!

BH: bairros podem ficar sem água nesta terça-feira (17/3); veja lista

Manutenção emergencial poderá prejudicar abastecimento em mais de dez bairros da capital

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
17/03/2026 12:29

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Veja lista dos bairros de BH que podem ficar sem água nesta terça-feira (17/3)
Veja lista dos bairros de BH que podem ficar sem água nesta terça-feira (17/3) crédito: Luis Quintero/Pexels

Onze bairros de Belo Horizonte poderão ficar sem água nesta terça-feira (17/3), devido a uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 

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O abastecimento de água poderá apresentar intermitência entre 10h e 23h. A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos. Confira a lista dos bairros afetados:

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