BH: bairros podem ficar sem água nesta terça-feira (17/3); veja lista
Manutenção emergencial poderá prejudicar abastecimento em mais de dez bairros da capital
compartilheSIGA
Onze bairros de Belo Horizonte poderão ficar sem água nesta terça-feira (17/3), devido a uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O abastecimento de água poderá apresentar intermitência entre 10h e 23h. A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos. Confira a lista dos bairros afetados:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Leia Mais
- Alta Tensão I
- Araguaia
- Barreiro
- Barreiro de Cima
- Bonsucesso
- Das Indústrias I
- Flávio Marques Lisboa
- Milionários
- Novo das Indústrias
- Vila Cemig
- Vila Nova dos Milionários