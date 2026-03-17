BH: bairros podem ficar sem água nesta terça-feira (17/3); veja lista

Onze bairros de Belo Horizonte poderão ficar sem água nesta terça-feira (17/3), devido a uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O abastecimento de água poderá apresentar intermitência entre 10h e 23h. A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos. Confira a lista dos bairros afetados:

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