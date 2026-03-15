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BH e mais de 502 cidades mineiras estão sob risco de chuvas intensas

Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo do dia. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
15/03/2026 12:41 - atualizado em 15/03/2026 13:12

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BH está sobre alerta de chuva nesta quinta-feira (12/3)
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte e outros 502 municípios mineiros estão sob alerta amarelo, que representa perigo potencial de tempestade neste domingo (15/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até o fim do dia. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

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As áreas afetadas incluem o Norte de Minas, as regiões Oeste e Noroeste do estado, além da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

 

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A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta  'amarelo' 

  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Abre Campo

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Água Boa

  • Águas Formosas

  • Águas Vermelhas

  • Aimorés

  • Almenara

  • Alpercata

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Alvorada de Minas

  • Amparo do Serra

  • Angelândia

  • Antônio Dias

  • Araçaí

  • Araçuaí

  • Araguari

  • Araponga

  • Araporã

  • Arapuá

  • Araújos

  • Aricanduva

  • Arinos

  • Ataléia

  • Augusto de Lima

  • Baldim

  • Bandeira

  • Barão de Cocais

  • Barra Longa

  • Bela Vista de Minas

  • Belo Horizonte

  • Belo Oriente

  • Berilo

  • Berizal

  • Bertópolis

  • Betim

  • Biquinhas

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bom Jesus do Amparo

  • Bom Jesus do Galho

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Botumirim

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Braúnas

  • Brumadinho

  • Buenópolis

  • Bugre

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira de Pajeú

  • Cachoeira Dourada

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Caiana

  • Campanário

  • Campo Azul

  • Campos Altos

  • Canaã

  • Canápolis

  • Cantagalo

  • Caparaó

  • Capelinha

  • Capim Branco

  • Capinópolis

  • Capitão Andrade

  • Capitão Enéas

  • Caputira

  • Caraí

  • Carangola

  • Caratinga

  • Carbonita

  • Carlos Chagas

  • Carmésia

  • Carmo do Paranaíba

  • Cascalho Rico

  • Catas Altas

  • Catuji

  • Catuti

  • Cedro do Abaeté

  • Central de Minas

  • Centralina

  • Chalé

  • Chapada do Norte

  • Chapada Gaúcha

  • Claro dos Poções

  • Coluna

  • Comercinho

  • Conceição de Ipanema

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do ParáCônego Marinho

  • Confins

  • Congonhas do Norte

  • Conselheiro Pena

  • Contagem

  • Coração de Jesus

  • Cordisburgo

  • Corinto

  • Coroaci

  • Coromandel

  • Coronel Fabriciano

  • Coronel Murta

  • Córrego Novo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Crisólita

  • Cristália

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Cuparaque

  • Curral de Dentro

  • Curvelo

  • Datas

  • Diamantina

  • Diogo de Vasconcelos

  • Dionísio

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Divisa Alegre

  • Divisópolis

  • Dom Bosco

  • Dom Cavati

  • Dom Joaquim

  • Dom Silvério

  • Dores de Guanhães

  • Dores do Indaiá

  • Douradoquara

  • Durandé

  • Engenheiro Caldas

  • Engenheiro Navarro

  • Entre Folhas

  • Ervália

  • Esmeraldas

  • Espera Feliz

  • Espinosa

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Eugenópolis

  • Faria Lemos

  • Felício dos Santos

  • Felisburgo

  • Felixlândia

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Fervedouro

  • Florestal

  • Formoso

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Badaró

  • Francisco Dumont

  • Franciscópolis

  • Francisco Sá

  • Frei Gaspar

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Fronteira dos Vales

  • Fruta de Leite

  • Funilândia

  • Galiléia

  • Gameleiras

  • Glaucilândia

  • Goiabeira

  • Gonzaga

  • Gouveia

  • Governador Valadares

  • Grão Mogol

  • Grupiara

  • Guanhães

  • Guaraciaba

  • Guaraciama

  • Guarda-Mor

  • Guimarânia

  • Gurinhatã

  • Iapu

  • Ibiá

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Ibirité

  • Icaraí de Minas

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Imbé de Minas

  • Indaiabira

  • Indianópolis

  • Inhapim

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • IpiaçuIraí de Minas

  • Itabira

  • Itabirinha

  • Itabirito

  • Itacambira

  • Itacarambi

  • Itaipé

  • Itamarandiba

  • Itambacuri

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itanhomi

  • Itaobim

  • Itaúna

  • Itinga

  • Itueta

  • Ituiutaba

  • Jaboticatubas

  • Jacinto

  • Jaguaraçu

  • Jaíba

  • Jampruca

  • Janaúba

  • Januária

  • Japonvar

  • Jenipapo de Minas

  • Jequeri

  • Jequitaí

  • Jequitibá

  • Jequitinhonha

  • Joaíma

  • Joanésia

  • João Monlevade

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • Jordânia

  • José Gonçalves de Minas

  • Josenópolis

  • José Raydan

  • Juatuba

  • Juramento

  • Juvenília

  • Ladainha

  • Lagamar

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lajinha

  • Lassance

  • Leandro Ferreira

  • Leme do Prado

  • Lontra

  • Luisburgo

  • Luislândia

  • Machacalis

  • Malacacheta

  • Mamonas

  • Manga

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Mantena

  • Maravilhas

  • Mariana

  • Marilac

  • Mário Campos

  • Marliéria

  • Martinho Campos

  • Martins Soares

  • Mata Verde

  • Materlândia

  • Mateus Leme

  • Mathias Lobato

  • Matias Cardoso

  • Matipó

  • Mato Verde

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medina

  • Mendes Pimentel

  • Mesquita

  • Minas Novas

  • Mirabela

  • Miradouro

  • Miravânia

  • Monjolos

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Azul

  • Monte Carmelo

  • Monte Formoso

  • Montes Claros

  • Montezuma

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Morro do Pilar

  • Mutum

  • Nacip Raydan

  • Nanuque

  • Naque

  • NatalândiaNinheira

  • Nova Belém

  • Nova Era

  • Nova Lima

  • Nova Módica

  • Nova Ponte

  • Nova Porteirinha

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Novo Cruzeiro

  • Novo Oriente de Minas

  • Novorizonte

  • Olhos-d'Água

  • Onça de Pitangui

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Preto

  • Ouro Verde de Minas

  • Padre Carvalho

  • Padre Paraíso

  • Paineiras

  • Pai Pedro

  • Palmópolis

  • Papagaios

  • Paracatu

  • Pará de Minas

  • Paraopeba

  • Passabém

  • Patis

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Paulistas

  • Pavão

  • Peçanha

  • Pedra Azul

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra Dourada

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedrinópolis

  • Pedro Leopoldo

  • Pequi

  • Perdizes

  • Periquito

  • Pescador

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Pingo d'Água

  • Pintópolis

  • Piranga

  • Pirapora

  • Pitangui

  • Pocrane

  • Pompéu

  • Ponte Nova

  • Ponto Chique

  • Ponto dos Volantes

  • Porteirinha

  • Poté

  • Prata

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Raposos

  • Raul Soares

  • Reduto

  • Resplendor

  • Riachinho

  • Riacho dos Machados

  • Ribeirão das Neves

  • Rio Acima

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio do Prado

  • Rio Paranaíba

  • Rio Pardo de Minas

  • Rio Piracicaba

  • Rio Vermelho

  • Romaria

  • Rubelita

  • Rubim

  • Sabará

  • Sabinópolis

  • Salinas

  • Salto da Divisa

  • Santa Bárbara

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Cruz de Salinas

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Helena de Minas

  • Santa Juliana

  • Santa Luzia

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Salto

  • Santa Maria do SuaçuíSantana de Pirapama

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santana do Riacho

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santa Rosa da Serra

  • Santa Vitória

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Jacinto

  • Santo Antônio do Retiro

  • Santo Antônio do Rio Abaixo

  • Santo Hipólito

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Félix de Minas

  • São Francisco

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Abaixo

  • São Gonçalo do Rio Preto

  • São Gotardo

  • São João da Lagoa

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Manteninha

  • São João do Oriente

  • São João do Pacuí

  • São João do Paraíso

  • São João Evangelista

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Lapa

  • São José da Safira

  • São José da Varginha

  • São José do Divino

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Romão

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Maranhão

  • São Sebastião do Rio Preto

  • Sardoá

  • Sarzedo

  • Sem-Peixe

  • Senador Modestino Gonçalves

  • Senhora do Porto

  • Sericita

  • Serra Azul de Minas

  • Serra da Saudade

  • Serra dos Aimorés

  • Serra do Salitre

  • Serranópolis de Minas

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Setubinha

  • Simonésia

  • Sobrália

  • Taiobeiras

  • Taparuba

  • Taquaraçu de Minas

  • Tarumirim

  • Teixeiras

  • Teófilo Otoni

  • Timóteo

  • Tiros

  • Tombos

  • Três Marias

  • Tumiritinga

  • Tupaciguara

  • Turmalina

  • Ubaí

  • Ubaporanga

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Umburatiba

  • Unaí

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