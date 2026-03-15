BH e mais de 502 cidades mineiras estão sob risco de chuvas intensas

Belo Horizonte e outros 502 municípios mineiros estão sob alerta amarelo, que representa perigo potencial de tempestade neste domingo (15/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até o fim do dia. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

As áreas afetadas incluem o Norte de Minas, as regiões Oeste e Noroeste do estado, além da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta 'amarelo'