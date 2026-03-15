BH e mais de 502 cidades mineiras estão sob risco de chuvas intensas
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo do dia. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
compartilheSIGA
Belo Horizonte e outros 502 municípios mineiros estão sob alerta amarelo, que representa perigo potencial de tempestade neste domingo (15/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até o fim do dia. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As áreas afetadas incluem o Norte de Minas, as regiões Oeste e Noroeste do estado, além da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.
Leia Mais
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de chuva?
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
-
Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades sob alerta 'amarelo'
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Abre Campo
-
Acaiaca
-
Açucena
-
Água Boa
-
Águas Formosas
-
Águas Vermelhas
-
Aimorés
-
Almenara
-
Alpercata
-
Alto Caparaó
-
Alto Jequitibá
-
Alvarenga
-
Alvinópolis
-
Alvorada de Minas
-
Amparo do Serra
-
Angelândia
-
Antônio Dias
-
Araçaí
-
Araçuaí
-
Araguari
-
Araponga
-
Araporã
-
Arapuá
-
Araújos
-
Aricanduva
-
Arinos
-
Ataléia
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Bandeira
-
Barão de Cocais
-
Barra Longa
-
Bela Vista de Minas
-
Belo Horizonte
-
Belo Oriente
-
Berilo
-
Berizal
-
Bertópolis
-
Betim
-
Biquinhas
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jesus do Amparo
-
Bom Jesus do Galho
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Botumirim
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Braúnas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Bugre
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira da Prata
-
Cachoeira de Pajeú
-
Cachoeira Dourada
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Caiana
-
Campanário
-
Campo Azul
-
Campos Altos
-
Canaã
-
Canápolis
-
Cantagalo
-
Caparaó
-
Capelinha
-
Capim Branco
-
Capinópolis
-
Capitão Andrade
-
Capitão Enéas
-
Caputira
-
Caraí
-
Carangola
-
Caratinga
-
Carbonita
-
Carlos Chagas
-
Carmésia
-
Carmo do Paranaíba
-
Cascalho Rico
-
Catas Altas
-
Catuji
-
Catuti
-
Cedro do Abaeté
-
Central de Minas
-
Centralina
-
Chalé
-
Chapada do Norte
-
Chapada Gaúcha
-
Claro dos Poções
-
Coluna
-
Comercinho
-
Conceição de Ipanema
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do ParáCônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas do Norte
-
Conselheiro Pena
-
Contagem
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coroaci
-
Coromandel
-
Coronel Fabriciano
-
Coronel Murta
-
Córrego Novo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Crisólita
-
Cristália
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Cuparaque
-
Curral de Dentro
-
Curvelo
-
Datas
-
Diamantina
-
Diogo de Vasconcelos
-
Dionísio
-
Divino
-
Divino das Laranjeiras
-
Divinolândia de Minas
-
Divisa Alegre
-
Divisópolis
-
Dom Bosco
-
Dom Cavati
-
Dom Joaquim
-
Dom Silvério
-
Dores de Guanhães
-
Dores do Indaiá
-
Douradoquara
-
Durandé
-
Engenheiro Caldas
-
Engenheiro Navarro
-
Entre Folhas
-
Ervália
-
Esmeraldas
-
Espera Feliz
-
Espinosa
-
Estrela do Indaiá
-
Estrela do Sul
-
Eugenópolis
-
Faria Lemos
-
Felício dos Santos
-
Felisburgo
-
Felixlândia
-
Fernandes Tourinho
-
Ferros
-
Fervedouro
-
Florestal
-
Formoso
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Badaró
-
Francisco Dumont
-
Franciscópolis
-
Francisco Sá
-
Frei Gaspar
-
Frei Inocêncio
-
Frei Lagonegro
-
Fronteira dos Vales
-
Fruta de Leite
-
Funilândia
-
Galiléia
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Goiabeira
-
Gonzaga
-
Gouveia
-
Governador Valadares
-
Grão Mogol
-
Grupiara
-
Guanhães
-
Guaraciaba
-
Guaraciama
-
Guarda-Mor
-
Guimarânia
-
Gurinhatã
-
Iapu
-
Ibiá
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Ibirité
-
Icaraí de Minas
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Imbé de Minas
-
Indaiabira
-
Indianópolis
-
Inhapim
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipaba
-
Ipanema
-
Ipatinga
-
IpiaçuIraí de Minas
-
Itabira
-
Itabirinha
-
Itabirito
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itaipé
-
Itamarandiba
-
Itambacuri
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itanhomi
-
Itaobim
-
Itaúna
-
Itinga
-
Itueta
-
Ituiutaba
-
Jaboticatubas
-
Jacinto
-
Jaguaraçu
-
Jaíba
-
Jampruca
-
Janaúba
-
Januária
-
Japonvar
-
Jenipapo de Minas
-
Jequeri
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
Jequitinhonha
-
Joaíma
-
Joanésia
-
João Monlevade
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
Jordânia
-
José Gonçalves de Minas
-
Josenópolis
-
José Raydan
-
Juatuba
-
Juramento
-
Juvenília
-
Ladainha
-
Lagamar
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lajinha
-
Lassance
-
Leandro Ferreira
-
Leme do Prado
-
Lontra
-
Luisburgo
-
Luislândia
-
Machacalis
-
Malacacheta
-
Mamonas
-
Manga
-
Manhuaçu
-
Manhumirim
-
Mantena
-
Maravilhas
-
Mariana
-
Marilac
-
Mário Campos
-
Marliéria
-
Martinho Campos
-
Martins Soares
-
Mata Verde
-
Materlândia
-
Mateus Leme
-
Mathias Lobato
-
Matias Cardoso
-
Matipó
-
Mato Verde
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medina
-
Mendes Pimentel
-
Mesquita
-
Minas Novas
-
Mirabela
-
Miradouro
-
Miravânia
-
Monjolos
-
Montalvânia
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Azul
-
Monte Carmelo
-
Monte Formoso
-
Montes Claros
-
Montezuma
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Mutum
-
Nacip Raydan
-
Nanuque
-
Naque
-
NatalândiaNinheira
-
Nova Belém
-
Nova Era
-
Nova Lima
-
Nova Módica
-
Nova Ponte
-
Nova Porteirinha
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Novo Cruzeiro
-
Novo Oriente de Minas
-
Novorizonte
-
Olhos-d'Água
-
Onça de Pitangui
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Preto
-
Ouro Verde de Minas
-
Padre Carvalho
-
Padre Paraíso
-
Paineiras
-
Pai Pedro
-
Palmópolis
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraopeba
-
Passabém
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Paulistas
-
Pavão
-
Peçanha
-
Pedra Azul
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra Dourada
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedrinópolis
-
Pedro Leopoldo
-
Pequi
-
Perdizes
-
Periquito
-
Pescador
-
Piedade de Caratinga
-
Piedade de Ponte Nova
-
Pingo d'Água
-
Pintópolis
-
Piranga
-
Pirapora
-
Pitangui
-
Pocrane
-
Pompéu
-
Ponte Nova
-
Ponto Chique
-
Ponto dos Volantes
-
Porteirinha
-
Poté
-
Prata
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Raposos
-
Raul Soares
-
Reduto
-
Resplendor
-
Riachinho
-
Riacho dos Machados
-
Ribeirão das Neves
-
Rio Acima
-
Rio Casca
-
Rio Doce
-
Rio do Prado
-
Rio Paranaíba
-
Rio Pardo de Minas
-
Rio Piracicaba
-
Rio Vermelho
-
Romaria
-
Rubelita
-
Rubim
-
Sabará
-
Sabinópolis
-
Salinas
-
Salto da Divisa
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Leste
-
Santa Cruz de Salinas
-
Santa Cruz do Escalvado
-
Santa Efigênia de Minas
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Helena de Minas
-
Santa Juliana
-
Santa Luzia
-
Santa Margarida
-
Santa Maria de Itabira
-
Santa Maria do Salto
-
Santa Maria do SuaçuíSantana de Pirapama
-
Santana do Manhuaçu
-
Santana do Paraíso
-
Santana do Riacho
-
Santa Rita de Minas
-
Santa Rita do Itueto
-
Santa Rosa da Serra
-
Santa Vitória
-
Santo Antônio do Grama
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Jacinto
-
Santo Antônio do Retiro
-
Santo Antônio do Rio Abaixo
-
Santo Hipólito
-
São Domingos das Dores
-
São Domingos do Prata
-
São Félix de Minas
-
São Francisco
-
São Francisco do Glória
-
São Geraldo da Piedade
-
São Geraldo do Baixio
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Abaixo
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gotardo
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João do Manhuaçu
-
São João do Manteninha
-
São João do Oriente
-
São João do Pacuí
-
São João do Paraíso
-
São João Evangelista
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Lapa
-
São José da Safira
-
São José da Varginha
-
São José do Divino
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
-
São Pedro do Suaçuí
-
São Romão
-
São Sebastião do Anta
-
São Sebastião do Maranhão
-
São Sebastião do Rio Preto
-
Sardoá
-
Sarzedo
-
Sem-Peixe
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Senhora do Porto
-
Sericita
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra dos Aimorés
-
Serra do Salitre
-
Serranópolis de Minas
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Setubinha
-
Simonésia
-
Sobrália
-
Taiobeiras
-
Taparuba
-
Taquaraçu de Minas
-
Tarumirim
-
Teixeiras
-
Teófilo Otoni
-
Timóteo
-
Tiros
-
Tombos
-
Três Marias
-
Tumiritinga
-
Tupaciguara
-
Turmalina
-
Ubaí
-
Ubaporanga
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
Umburatiba
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucânia
-
Urucuia
-
Vargem Alegre
-
Vargem Grande do Rio Pardo
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Varzelândia
-
Vazante
-
Verdelândia
-
Veredinha
-
Vermelho Novo
-
Vespasiano
-
Viçosa
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Vieiras