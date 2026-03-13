Bombeiros vasculham galeria em busca de jovem desaparecido na Grande BH

As buscas pelo jovem Arthur Henrique, de 24 anos, arrastado por uma enxurrada na última segunda-feira (9/3), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entram no quinto dia nesta sexta-feira (13/3).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais retomaram os trabalhos por volta das 6h da manhã. Os militares concentram as buscas na galeria pluvial onde o jovem foi arrastado, que deságua no Rio das Velhas.

De acordo com os bombeiros, o perímetro será novamente inspecionado e as equipes farão uma varredura em um último ponto da galeria que ainda não havia sido acessado. Após essa etapa, os militares devem dar continuidade às buscas em trechos do rio entre Sabará e Santa Luzia. Um dos últimos pontos de referência da operação também inclui o trecho entre a BR-381 e o Ribeirão do Onça.

Entre as estratégias utilizadas pelas equipes estão a varredura dentro da galeria, a busca ao longo do leito do rio e o uso de um drone para sobrevoar a área. Os trabalhos também enfrentam dificuldades por causa das condições da galeria.

Desaparecimento O jovem desapareceu na tarde de segunda-feira (9/3), após uma cratera se abrir durante a chuva. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região.

Em um vídeo do local, imagens mostram o momento em que o jovem, usando camisa preta, calça escura e boné, tenta quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate.

A moradora Márcia Cristina de Souza Ferreira, professora de educação infantil, contou que estava no trabalho quando recebeu um aviso do cunhado informando que a casa estava sendo invadida pela água.

Segundo ela, o familiar enviou um vídeo mostrando a situação e pediu que voltasse rapidamente para o imóvel. Ao chegar à residência, onde ocorreu o acidente, Márcia encontrou o local tomado por água e lama. Móveis estavam molhados e alguns chegaram a ser danificados pela força da enxurrada.

De acordo com a moradora, o problema começou após o rompimento de um muro, o que permitiu que a água invadisse o imóvel com intensidade. Foi nesse momento que Artur Henrique, que estava no local ajudando a tentar escoar a água, acabou sendo levado pela correnteza. “Quando o muro cedeu, a água veio muito forte e acabou levando o rapaz”, lamentou.

O secretário de Defesa Civil de Sabará, coronel Flávio Godinho, explicou que o jovem foi até o local para ajudar moradores durante o alagamento. “Ele foi até lá de forma voluntária para ajudar a família. Nesse momento, o solo cedeu e ele acabou sendo sugado para dentro de uma galeria pluvial”, relatou.

Monitoramento do Rio das Velhas

Enquanto as buscas continuam, autoridades acompanham a elevação do nível do Rio das Velhas em Sabará após as chuvas registradas nos últimos dias. O prefeito Sargento Rodolfo (Republicanos) informou que o município mantém monitoramento constante desde a madrugada, já que o aumento do volume de água está relacionado às chuvas registradas nas cidades que ficam na cabeceira do rio, como Itabirito e Raposos.

Segundo ele, o comportamento do rio nessas localidades influencia diretamente o nível da água que chega a Sabará horas depois. De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Flávio Godinho, a cidade permanece em situação de atenção, e as equipes seguem mobilizadas para acompanhar a evolução do nível do rio e orientar moradores.

A previsão meteorológica indica possibilidade de novas chuvas entre a tarde e a noite, com acumulado estimado em cerca de 20 milímetros, o que mantém o alerta das autoridades.“As equipes estão monitorando a situação e acompanhando tudo de perto”, afirmou o secretário.

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As chuvas também provocaram danos em vias e estruturas urbanas do município. Há registro de asfalto arrancado e deterioração de pontes em alguns pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, equipes da prefeitura trabalham em ações de limpeza e apoio às famílias afetadas. “Muitas pessoas perderam bens e estamos prestando apoio com ajuda humanitária”, informou o secretário.