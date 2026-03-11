Assine
overlay
Início Gerais
CONDENAÇÃO

Dupla que matou e ocultou corpo é condenada na Zona da Mata

Crime ocorreu em abril de 2020, na comunidade Vila do Carmo, em Piranga (MG), na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
11/03/2026 14:59 - atualizado em 11/03/2026 17:01

compartilhe

SIGA
x
A vítima conseguiu se desvencilhar do pai estuprador e chamou a Polícia Militar
Os suspeitos foram presos pela polícia em 2020 crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens, de 25 e 29 anos, foram condenados por homicídio e ocultação de cadáver, crimes ocorridos em abril de 2020, na comunidade Vila do Carmo, em Piranga (MG), na Zona da Mata. Eles tinham 20 e 24 anos na época.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os crimes ocorreram após uma briga de um dos suspeitos, então com 20 anos, com a vítima. Os dois consumiam bebidas alcoólicas na rua e começaram a discutir, e o autor usou uma garrafa para agredir o outro homem.

Leia Mais

No dia seguinte, o suspeito saiu de casa afirmando que “resolveria a situação”. Com a ajuda de um comparsa, ele foi à casa da vítima e a matou. Depois, levaram o corpo, por meio de um carrinho de mão, por uma trilha de cerca de 70 metros, e o jogaram em uma cova.

Julgamento

A promotoria de Justiça da cidade condenou os dois homens: 26 anos e três meses de prisão, para o réu de 29 anos; e 17 anos, para o de 25.

Segundo a sentença, devido a outras condenações por homicídio no histórico criminal dos acusados, foi determinado a eles regime fechado sem direito de recorrer à liberdade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

assassinato condenacao crime ocultacao-de-cadaver

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay