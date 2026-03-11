Dupla que matou e ocultou corpo é condenada na Zona da Mata

Dois homens, de 25 e 29 anos, foram condenados por homicídio e ocultação de cadáver, crimes ocorridos em abril de 2020, na comunidade Vila do Carmo, em Piranga (MG), na Zona da Mata. Eles tinham 20 e 24 anos na época.

Os crimes ocorreram após uma briga de um dos suspeitos, então com 20 anos, com a vítima. Os dois consumiam bebidas alcoólicas na rua e começaram a discutir, e o autor usou uma garrafa para agredir o outro homem.

No dia seguinte, o suspeito saiu de casa afirmando que “resolveria a situação”. Com a ajuda de um comparsa, ele foi à casa da vítima e a matou. Depois, levaram o corpo, por meio de um carrinho de mão, por uma trilha de cerca de 70 metros, e o jogaram em uma cova.

Julgamento

A promotoria de Justiça da cidade condenou os dois homens: 26 anos e três meses de prisão, para o réu de 29 anos; e 17 anos, para o de 25.

Segundo a sentença, devido a outras condenações por homicídio no histórico criminal dos acusados, foi determinado a eles regime fechado sem direito de recorrer à liberdade.

