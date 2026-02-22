Assine
EM BUSCA DO RECORDE

Maratona musical: evento com samba e pagode é encerrado depois de 24 horas

Pagode que Não Acaba busca reconhecimento do Guinness Worlds Records como roda de samba e pagode mais longa do mundo

22/02/2026 21:51

Evento Pagode não Acaba em BH
Iniciativa contou com entrada gratuita e previu 24 horas de música sem interrupções crédito: Túlio Santos / EM / D.A Press

Foi encerrado, no fim da tarde deste domingo (22/2), o Pagode que Não Acaba, maratona de samba e pagode que pode alçar BH ao Guinness Book, o livro dos recordes. O evento aconteceu no Espaço CentroeQuatro, na Praça Rui Barbosa, e recebeu músicos das 17h12 de sábado (21/2) até as 17h15 de hoje, com um show a mais, durante mais de 24 horas. A meta do encontro é realizar a roda musical mais longa de que se tem registro no mundo, considerando os dois estilos.

A iniciativa contou com entrada gratuita e previu 24 horas de música sem interrupções. O encerramento da maratona ficou a cargo de Leci Brandão, ícone do samba brasileiro e primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira.

De acordo com a organização do evento, todas as regras do Guinness World Records foram cumpridas e registradas e serão enviadas aos avaliadores da entidade. Até então, segundo o grupo, não existe uma categoria de roda de samba e pagode mais longa do mundo. Mesmo assim, o evento será um recorde, se for reconhecido.

Para Matheus Brant, um dos idealizadores do projeto, o engajamento do público e dos músicos, que não pararam de tocar um minuto sequer, foi fundamental para o evento. “Parecia uma ‘gincana’ coletiva. E agora, no fim, o show da Leci veio para endossar esse recorde mundial obtido pela cena de samba e pagode de BH”.

Como surgiu a ideia?

A ideia surgiu de forma espontânea em 2024. Matheus recorda que a proposta nasceu durante uma conversa informal com amigos quando um pagode chegava ao fim. "Por que não fazer a roda mais longa do mundo?", explica.

Embora o projeto não tenha sido selecionado inicialmente para a Virada Cultural em 2024, ganhou fôlego ao ser aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, contando com o apoio da Cemig e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).

Para manter o som vivo durante o período, a organização convocou 12 grupos residentes de casas tradicionais de Belo Horizonte, como Três Pretos Bar, Bar do Cacá e Simplicidade. Dentre os presentes estavam Afobei, A Firma, Resenha do Edgard, Feijoada Completa, Tradicionalmente, Sassarica, Simplicidade, Samba da Roda de Saia, Samba do Arco, Samba da Madrinha, Bigode, Samba da Meia-Noite e Samba da Madrugada — os dois últimos, escalados estrategicamente para os horários que lhes dão nome.

Cada grupo contou com cantoras e cantores convidados. Adriana Araújo, Gisele Couto, Fernando Bento, Raquel Moreira, Janamô, Ronaldo Coisa Nossa e Dona Eliza foram alguns desses nomes. Houve ainda a preocupação de a roda não ser exclusivamente masculina, por isso, o convite ao Samba da Roda da Saia, só com mulheres.

Matheus conta que procurou o Guinness Book para registrar a proeza em Belo Horizonte. Foi informado pelos responsáveis de que não há registro, no famoso “livro de recordes”, de duração de roda de samba e pagode. Portanto, não havia recorde a ser quebrado, mas a categoria seria criada para que o evento pudesse ser certificado.

“Criaram mesmo a categoria e chegaram a me enviar as regras". Entre elas as que dizem que a repetição de músicas só pode acontecer com intervalo de quatro horas e que o som não pode parar em momento algum durante as 24 horas. "Para ser certificado, tem-se de pagar um valor absurdo, US$ 26 mil. Então, não estamos concorrendo a um lugar no Guinness”, explica o músico e produtor.

