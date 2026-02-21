Guarda Municipal impede que foliões subam em monumento de praça de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Em mais um ano, a Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, foi tomada por cores, hinos e bandeiras dos tradicionais blocos de rua da capital mineira. Na tarde deste sábado (21/2), foliões puderam curtir o encontro, que fecha o carnaval: o Vira o Santo. No entanto, a tradição de expor os estandartes no Monumento à Civilização Mineira foi interrompida por tapumes de ferro e agentes da Guarda Civil Municipal.

Desde o início da folia em BH, a icônica estátua foi cercada por estruturas de ferro. No entanto, nesta tarde, alguns foliões derrubaram os tapumes de proteção e tentaram subir no monumento, como já foi feito em anos anteriores.

A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que agentes da Guarda Municipal se aproximaram do local, retiraram os foliões e impediram novas “invasões”.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a situação foi contida, e as pessoas, dispersadas, para “garantir a preservação do patrimônio público e a segurança dos presentes”.

Encontro de blocos de rua começou em 2009 com um grupo no Bairro Santo Antônio Túlio Santos / EM / D.A Press

Como a tradição começou?

O que virou um grande encontro de grupos carnavalescos pós-carnaval surgiu ainda em 2009, no Bairro Santo Antônio. Sílvia Herval e Juliano Sá tiveram a ideia durante uma festa que reuniu foliões e músicos em um sábado despretensioso pós-carnaval.

Duas edições foram realizadas no bairro. Diante do grande número de pessoas, as ruas ficaram estreitas para tamanha folia. O evento migrou para a praça no Centro da cidade.

O nome, além de homenagear o bairro de origem, brinca com a simpatia de virar o santo para arrumar namorado e também começar o ano.