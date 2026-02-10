Vai chover em BH nesta terça-feira (10/2)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte tem registrado chuva contínua desde o início do mês e a previsão indica que o cenário permanece o mesmo nesta terça-feira (10/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, o dia pode ter chuva moderada a forte.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora, com possibilidade de raios a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 16,8°C, às 5h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 9°C. A máxima pode chegar a 27°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60%, à tarde.

A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

No entanto, choveu na capital em todos os dias do mês até hoje. As regiões Leste e Centro-Sul já ultrapassaram o total da chuva esperada para todo o mês. Segundo a Defesa Civil de BH, até a manhã desta terça-feira, as regionais contabilizaram, respectivamente, 204,8mm e 210,5mm.

Acumulado de chuvas até às 5h30 do dia 10/2

Barreiro:178,8 (98,9%)



Centro-Sul:210,5 (118,5%)



Hipercentro:98,4 (55,5%)



Leste:204,8 (115,3%)



Nordeste:126,8 (71,4%)



Noroeste:175,4 (98,7%)



Norte:129,8 (73,0%)



Oeste:159,0 (89,5%)



Pampulha:122,8 (69,1%)



Venda Nova:149,6 (84,2%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 10/2

Barreiro: 17,9 °C, às 20h35.

Centro-Sul: 17,0 °C, às 22h30.

Oeste: 16,8 °C, com sensação térmica de 9 °C, às 5h.

Pampulha: 17,7 °C com sensação térmica de 19,6 °C, às 5h.

Venda Nova: 18,2 °C, às 4h05.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações