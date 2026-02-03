Segunda onda de calor do ano no país vai atingir Minas Gerais? Confira

O Brasil enfrenta, nesta semana, a segunda onda de calor de 2026, de acordo com aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nessa segunda-feira (2/2). A previsão é que a temperatura fique 5ºC acima da média, afetando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até o dia 7/2.

O aviso foi classificado como vermelho, o que indica "grande perigo", e é válido a partir desta terça-feira (3/2) até sábado (7/2). O Inmet alerta para possíveis riscos à saúde causados pelo calor prolongado. Moradores das regiões afetadas devem se atentar a hidratação constante, evitar exposição ao sol, e usar roupas leves. Também é recomendado manter ambientes ventilados, fazer refeições leves e evitar atividades físicas intensas. Para mais informações, contate a Defesa Civil pelo telefone 199.

Segundo critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM), seguidos pelo Inmet, uma onda de calor é caracterizada pela ocorrência de temperaturas máximas, pelo menos 5°C acima da média histórica, por cinco dias ou mais consecutivos.

De acordo com informações do Inmet, esta será a segunda onda de calor de 2026. A primeira foi registrada pelo instituto na semana do dia 12 de janeiro e atingiu os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do Sul de Minas.

Mas e Minas Gerais?

Segundo o Inmet, não há previsão de que ondas de calor atinjam a Região Sudeste do país nas próximas semanas. Entretanto, o início de fevereiro promete muita instabilidade em todo o estado de Minas Gerais.

Ao longo desta semana, áreas de instabilidade ficam ativas favorecendo a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades. As temperaturas ficam condicionadas pela nebulosidade com forte aquecimento quando da ocorrência de aberturas e temperaturas mais amenas com maior nebulosidade.

Fevereiro ainda é um mês da estação chuvosa, e, embora tenha valores climatológicos já bem menores que dezembro e janeiro, ainda tem valores consideráveis de chuva em todo o estado. Os valores climatológicos variam de 100 mm em localidades do Norte e Vale do Jequitinhonha até valores acima de 200 mm em áreas do Triângulo/Alto Paranaíba e Sul de Minas.

É comum a ocorrência de um “veranico”, fenômeno no qual uma determinada região passa vários dias sem chuva durante a estação chuvosa. A previsão do Inmet é de chuvas acima da média no Sul e Zona da Mata e abaixo da média em áreas do Triângulo e do Norte. No restante do estado, as chuvas devem ser próximas à média climatológica.

