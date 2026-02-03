S-10 cai em ribanceira e cinco ficam feridos
Segundo a motorista, a direção do veículo travou quando ela saiu de uma curva, em uma rodovia próximo a Olhos D'Água (MG)
O Corpo de Bombeiros resgatou, com vida, cinco pessoas que estavam dentro de uma caminhonete Chevrolet S-10. O acidente foi registrado no km 58, da rodovia MGC-451, próximo a Olhos D’Água, no Norte de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (2/2). A caminhonete capotou e caiu numa ribanceira.
O veículo era dirigido pela motorista M. A. R. N., de 55 anos, que ao ser retirada das ferragens, disse aos bombeiros que o carro apresentou problemas mecânicos. “A direção do veículo travou durante uma curva e caiu na ribanceira às margens da rodovia."
Além da motorista, foi resgatado o passageiro adolescente M. G. T., de 13 anos, que não se feriu, e que foi quem conseguiu sair do veículo, subir o barranco e chegar à escada pea pedir ajuda.
Os outros são M. A. R. O., de 44 anos, sexo feminino, que se queixava de dores no braço esquerdo; J. F. S., de 84 anos, sexo masculino, que reclamava de dores no tórax - ambos tiveram de ser imobilizados -; e S. R. S. S., de 60 anos, sexo feminino.
Todas as vítimas foram encaminhadas para as equipes do Samu, que as conduziram para o atendimento hospitalar na cidade de Bocaiuva.
