S-10 cai em ribanceira e cinco ficam feridos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou, com vida, cinco pessoas que estavam dentro de uma caminhonete Chevrolet S-10. O acidente foi registrado no km 58, da rodovia MGC-451, próximo a Olhos D’Água, no Norte de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (2/2). A caminhonete capotou e caiu numa ribanceira.

O veículo era dirigido pela motorista M. A. R. N., de 55 anos, que ao ser retirada das ferragens, disse aos bombeiros que o carro apresentou problemas mecânicos. “A direção do veículo travou durante uma curva e caiu na ribanceira às margens da rodovia."

Além da motorista, foi resgatado o passageiro adolescente M. G. T., de 13 anos, que não se feriu, e que foi quem conseguiu sair do veículo, subir o barranco e chegar à escada pea pedir ajuda.

Os outros são M. A. R. O., de 44 anos, sexo feminino, que se queixava de dores no braço esquerdo; J. F. S., de 84 anos, sexo masculino, que reclamava de dores no tórax - ambos tiveram de ser imobilizados -; e S. R. S. S., de 60 anos, sexo feminino.

Todas as vítimas foram encaminhadas para as equipes do Samu, que as conduziram para o atendimento hospitalar na cidade de Bocaiuva.

