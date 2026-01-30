Assine
MG: mãe e filho são presos após espancamento de cadela

A cachorrinha, chamada Brisa, sofreu muitos ferimentos na cabeça, mas foi resgatada com vida

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
30/01/2026 23:16

Cadela Brisa foi agredida a pauladas e perdeu um dos olhos, mas sobreviveu
Cadela Brisa foi agredida a pauladas e perdeu um dos olhos, mas sobreviveu crédito: PMMG/Divulgação

O espancamento brutal de uma cadela da raça Boxer mobilizou equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente em Itumirim, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (30/1). Mãe e filho foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal doméstico.

De acordo com informações da corporação, a cadela, chamada Brisa, teria começado a sofrer agressões no interior da casa onde os suspeitos moram. Posteriormente, o filho teria levado o animal para uma área de mata e, após amarrá-la com uma corda, reiniciou o espancamento, dessa vez com pauladas.

A cachorrinha foi agredida até ficar desfalecida no chão. O homem, então, teria pensado que ela estava morta e retornado para casa após abandoná-la no local. Os policiais, porém, conseguiram localizar a cadela com vida. Brisa sofreu muitos ferimentos na cabeça, que fizeram, inclusive, com que um dos olhos saísse da órbita.

Após o resgate, a cadela foi levada para uma clínica veterinária em Lavras, também no Sul de Minas, onde recebeu atendimento e os cuidados necessários.

