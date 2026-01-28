Homem é preso por manter rinha de galos em residência

Um homem de 31 anos foi preso, nessa terça-feira (27/1), por manter uma rinha de galos em uma residência na zona urbana de Pedra do Indaiá (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu durante uma fiscalização no imóvel, onde foi constatado que os animais estavam em condições inadequadas, sem acesso a água e alimentação, alojados em espaço insalubre e de dimensões reduzidas. Alguns galos apresentavam mutilações nas esporas, além de lesões na pele e na crista, indícios de maus-tratos e participação em combates.

No local, os policiais apreenderam seringas, medicamentos, esporas artificiais, biqueiras de borracha e uma arena utilizada para treinamento dos animais.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou envolvimento na prática de rinha. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ainda no local.

Além da responsabilização criminal, o homem foi autuado administrativamente, a atividade ilegal foi suspensa e os materiais utilizados foram destruídos e encaminhados ao aterro sanitário. Quatro galos foram apreendidos e destinados à Fazenda Laboratório do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG), onde receberão cuidados veterinários e passarão por processo de reabilitação.