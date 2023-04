Suspeita de rinha de galo: 15 aves resgatadas e dois homens presos

Na averiguação do veículo, os oficiais encontraram 15 aves com sinais de maus-tratos, em condições insalubres e mal acomodadas (foto: Divulgação/PRF) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, por volta do meio-dia desta terça-feira (11/4) 15 galos em cenário condizente com a organização de briga de animais. Um veículo suspeito foi abordado na altura do km 609 da BR-381, perto do município de Oliveira (MG), contendo os animais, itens relativos a combate de galos e arma de fogo. Dois homens foram presos.





Os policiais abordaram um Fiat/Palio EX, conduzido por um senhor de 42 anos e com um outro senhor de 58 anos como passageiro. Na averiguação do veículo, os oficiais encontraram 15 aves com sinais de maus-tratos , em condições insalubres e mal acomodadas – as esporas de alguns dos galos foram suprimidas e existiam algumas escoriações no corpo de boa parte deles. Também foram localizadas esporas, biqueiras metálicas e uma estrutura semelhante a um ringue. Esses itens são comumente usados na prática ilegal de rinhas de galo.









Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia da Polícia Judiciária em Oliveira. As aves foram encaminhadas para um projeto de ressocialização e reintrodução de galos combatentes ao seu habitat.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli