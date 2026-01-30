Ladrão finge dormir no telhado de casa para tentar escapar da polícia

Um ladrão foi preso fingindo estar dormindo no telhado de uma casa depois de uma tentativa de furto frustrada, nesta sexta-feira (30/1), em Uberlândia. O caso foi registrado no bairro Tibery, zona Leste da cidade, onde o suspeito invadiu um imóvel desocupado, que está à venda.



Policiais militares perceberam que dois homens haviam subido no telhado da casa e um dele pulou o muro do local ao perceber a chegada da equipe.



O segundo suspeito ficou no telhado e tentou fingir que estava dormindo para evitar a abordagem. Após a intervenção dos policiais, ele desceu, abriu o portão do imóvel e confessou a tentativa de furto. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Materiais relacionados à tentativa de furto foram apreendidos. O comparsa que fugiu ainda não foi localizado.