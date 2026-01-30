Ladrão finge dormir no telhado de casa para tentar escapar da polícia
Após a intervenção dos policiais, o homem desceu, abriu o portão do imóvel e confessou a tentativa de furto; um suspeito fugiu
Um ladrão foi preso fingindo estar dormindo no telhado de uma casa depois de uma tentativa de furto frustrada, nesta sexta-feira (30/1), em Uberlândia. O caso foi registrado no bairro Tibery, zona Leste da cidade, onde o suspeito invadiu um imóvel desocupado, que está à venda.
Policiais militares perceberam que dois homens haviam subido no telhado da casa e um dele pulou o muro do local ao perceber a chegada da equipe.
O segundo suspeito ficou no telhado e tentou fingir que estava dormindo para evitar a abordagem. Após a intervenção dos policiais, ele desceu, abriu o portão do imóvel e confessou a tentativa de furto. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.
Materiais relacionados à tentativa de furto foram apreendidos. O comparsa que fugiu ainda não foi localizado.