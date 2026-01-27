Grande BH: suspeito mata homem, foge e namorada é presa
Suspeito do crime em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda não foi encontrado; motocicleta usada no homicídio era furtada
Um homem de 27 anos morreu ao ser baleado na noite dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Vianinha, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 21 anos foi presa e o responsável pelos disparos, um homem de 27, continua foragido.
Segundo a Polícia Militar, a guarnição encontrou a vítima ainda com sinais vitais dentro de um Fiat Siena branco. Como o veículo estava trancado, os militares precisaram quebrar o vidro para acessar o homem.
O Samu socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital São Judas Tadeu. Testemunhas relataram que o suspeito, em uma motocicleta, emparelhou com o carro próximo a uma loja de acabamentos e efetuou vários disparos. Mesmo ferido, o motorista conseguiu dirigir por alguns metros até colidir o veículo. Após a batida, o atirador teria se aproximado novamente e feito novos disparos antes de fugir.
Apesar dos relatos de múltiplos tiros, o hospital informou que o homem foi atingido por apenas um disparo, na lateral do tórax direito. Pouco tempo depois, a morte foi confirmada. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O carro não apresentava irregularidades e foi liberado para um conhecido da vítima.
Durante rastreamento, a PM recebeu denúncia anônima indicando que o suspeito estaria em uma casa no Bairro Parque dos Coqueirais. No local, os militares localizaram a motocicleta usada no crime estacionada na rua. A namorada do suspeito autorizou a entrada na residência, onde foram encontradas dez munições intactas calibre .32, que ela afirmou pertencerem ao companheiro.
A polícia também constatou que a motocicleta estava com a placa adulterada e possuía registro de furto. O veículo foi apreendido, um celular recolhido e a mulher encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.
Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado. O caso segue sob investigação.