HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio é preso em Ipatinga, no Vale do Aço

Além do crime de homicídio, suspeito está sendo indiciado por falsa comunicação de roubo

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
26/01/2026 14:57 - atualizado em 26/01/2026 14:58

Arma apreendida e drogas apreendida com o suspeito de assassinato
Arma apreendida e drogas apreendida com o suspeito de assassinato crédito: PMMG

Um homem de 20 anos, um dos suspeitos do assassinato do comerciante Divino Evangelista Rodrigues, de 57 anos, proprietário de uma tabacaria no Bairro Canaã, em Ipatinga, no Vale do Aço, no último sábado (24/1), foi preso pela Polícia Militar.

O crime ocorreu de madrugada, na Rua Siquen. A PM foi chamada por moradores das imediações, que escutaram tiros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o comerciante morto, no interior do estabelecimento, que é também um ponto de mototáxi.

Segundo uma testemunha, o atirador chegou na garupa de uma motocicleta. Ele desembarcou, atirou e fugiu, logo em seguida. Os  militares conseguiram imagens de uma câmera de vídeo, nas imediações, o que possibilitou a identificação do suspeito.

Os policiais conseguiram, também, identificar a motocicleta, a partir de diligências ininterruptas, levantamentos de informações e análise de imagens de videomonitoramento, a Polícia Militar identificou a motocicleta possivelmente utilizada na ação criminosa.

Descobriu-se que havia uma queixa de roubo dessa motocicleta, no entanto, era falsa. O dono da moto forjava o roubo, para praticar crimes com o veículo.

O homem preso foi autuado por homicídio consumado e por falsa comunicação de crime. A motocicleta foi removida para o pátio da delegacia. Foram apreendidos um revólver, duas porções de maconha, uma balança de precisão e embalagens para a dosagem de droga.

overflay