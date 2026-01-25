BH: homem retorna a bairro onde nasceu e é morto em festa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) busca pistas sobre o autor ou autores do assassinato de Elder Tadeu Casemiro, de 40 anos, ocorrido na noite desse sábado (24/1), durante uma festa no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo amigos da vítima, Elder estaria feliz em retornar ao bairro onde nasceu e encontrar antigos companheiros em uma festa. Ele, inclusive, publicou fotos nas redes sociais sobre o momento.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PMMG), Elder teve, há cerca de dez anos, envolvimento com o tráfico de drogas na região, mas teria se regenerado e tornado barbeiro. Atualmente, morava e trabalhava no Bairro Jaqueline, na Região Norte de BH.

Segundo relato da PM, as pessoas alegam que a festa tinha música alta e não ouviram tiros.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).