BH: homem retorna a bairro onde nasceu e é morto em festa
Barbeiro, que já teve envolvimento com o tráfico, foi morto no Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte
compartilheSIGA
A Polícia Civil (PCMG) busca pistas sobre o autor ou autores do assassinato de Elder Tadeu Casemiro, de 40 anos, ocorrido na noite desse sábado (24/1), durante uma festa no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo amigos da vítima, Elder estaria feliz em retornar ao bairro onde nasceu e encontrar antigos companheiros em uma festa. Ele, inclusive, publicou fotos nas redes sociais sobre o momento.
- Três adolescentes são presas suspeitas de homicídio no interior de Minas
- Duas pessoas são executadas em disputa de facções no Morro das Pedras
- Homem é assassinado com 40 facadas em via pública da Grande BH
Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PMMG), Elder teve, há cerca de dez anos, envolvimento com o tráfico de drogas na região, mas teria se regenerado e tornado barbeiro. Atualmente, morava e trabalhava no Bairro Jaqueline, na Região Norte de BH.
Segundo relato da PM, as pessoas alegam que a festa tinha música alta e não ouviram tiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).