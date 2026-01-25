Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

BH: homem retorna a bairro onde nasceu e é morto em festa

Barbeiro, que já teve envolvimento com o tráfico, foi morto no Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
25/01/2026 12:58

compartilhe

SIGA
x
Polícia Militar procura por suspeitos do assassinato de ex-morador do São Cristóvão
Polícia Militar procura por suspeitos do assassinato de ex-morador do São Cristóvão crédito: Redes sociais

A Polícia Civil (PCMG) busca pistas sobre o autor ou autores do assassinato de Elder Tadeu Casemiro, de 40 anos, ocorrido na noite desse sábado (24/1), durante uma festa no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo amigos da vítima, Elder estaria feliz em retornar ao bairro onde nasceu e encontrar antigos companheiros em uma festa. Ele, inclusive, publicou fotos nas redes sociais sobre o momento.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PMMG), Elder teve, há cerca de dez anos, envolvimento com o tráfico de drogas na região, mas teria se regenerado e tornado barbeiro. Atualmente, morava e trabalhava no Bairro Jaqueline, na Região Norte de BH.

Segundo relato da PM, as pessoas alegam que a festa tinha música alta e não ouviram tiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tópicos relacionados:

bh homicidio policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay