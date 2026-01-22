Assine
CHUVAS

Av. Tereza Cristina, em BH, foi interditada por cratera? Entenda

Imagem de 2020 circula nas redes sociais como se fosse atual; via não está bloqueada ao trânsito de veículos

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/01/2026 22:04

Foto tirada em janeiro de 2020, que mostra enorme cratera na Av. Tereza Cristina, em Belo Horizonte
Foto que circula nas redes sociais é de janeiro de 2020 crédito: Redes Sociais/Reprodução

A foto de uma enorme cratera, supostamente localizada na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (22/1) e causou dúvidas. Na postagem, há ainda um alerta para que os motoristas evitem a via. Mas, afinal, a via está interditada? Houve feridos? A resposta para essas perguntas é não: a imagem é verdadeira, porém antiga.

Na verdade, a foto mostra um afundamento que ocorreu na Avenida Tereza Cristina em janeiro de 2020. Assim como agora, a capital mineira registrava grande volume de chuvas naquela época: o buraco se abriu justamente durante um temporal, quando uma tubulação pluvial se rompeu.

Foto tirada em janeiro de 2020, que mostra trânsito de veículos na Av. Tereza Cristina, em Belo Horizonte, após reconstrução de cratera que havia "engolido" a pista
Reabertura da via ocorreu em 31 de janeiro de 2020, após trabalho de reconstrução Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A cratera, que havia se formado na altura do Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital, perto do viaduto na interseção com a Avenida Amazonas, chegou a causar a interdição da Avenida Tereza Cristina, no sentido Bairro-Centro. O buraco tinha cerca de 16 metros de comprimento, cinco metros de largura e quatro metros de profundidade.

A via só foi reaberta ao trânsito de veículos cerca de três dias depois, em 31 de janeiro, uma sexta-feira. Para a reconstrução da via, a Prefeitura de Belo Horizonte informou, na ocasião, que utilizou 11 caminhões de pedras, além de grande quantidade de concreto.

