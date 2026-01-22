Av. Tereza Cristina, em BH, foi interditada por cratera? Entenda
Imagem de 2020 circula nas redes sociais como se fosse atual; via não está bloqueada ao trânsito de veículos
compartilheSIGA
A foto de uma enorme cratera, supostamente localizada na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (22/1) e causou dúvidas. Na postagem, há ainda um alerta para que os motoristas evitem a via. Mas, afinal, a via está interditada? Houve feridos? A resposta para essas perguntas é não: a imagem é verdadeira, porém antiga.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- PBH instaura "varredura" em obras viárias no Belvedere
- Chuva causa transtornos em Capinópolis e prefeitura decreta emergência
Na verdade, a foto mostra um afundamento que ocorreu na Avenida Tereza Cristina em janeiro de 2020. Assim como agora, a capital mineira registrava grande volume de chuvas naquela época: o buraco se abriu justamente durante um temporal, quando uma tubulação pluvial se rompeu.
A cratera, que havia se formado na altura do Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital, perto do viaduto na interseção com a Avenida Amazonas, chegou a causar a interdição da Avenida Tereza Cristina, no sentido Bairro-Centro. O buraco tinha cerca de 16 metros de comprimento, cinco metros de largura e quatro metros de profundidade.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A via só foi reaberta ao trânsito de veículos cerca de três dias depois, em 31 de janeiro, uma sexta-feira. Para a reconstrução da via, a Prefeitura de Belo Horizonte informou, na ocasião, que utilizou 11 caminhões de pedras, além de grande quantidade de concreto.