Cratera ao lado do Arrudas interdita Tereza Cristina: veja situação do trânsito em BH

Cratera na Avenida Tereza Cristina, ao lado do Ribeirão Arrrudas. Via está interditada (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







temporal que atingiu principalmente as regiões Centro-Sul e Barreiro na noite de ontem em Belo Horizonte arrasou ruas e avenidas e piorou a situação de alguns locais que já estavam com problemas há mais dias. A BHTrans usa as redes sociais para atualizar as informações. Motoristas, usuários do transporte coletivo e também os pedestres devem ficar atentos.





que atingiu principalmente as regiõesna noite de ontem emarrasou ruas e avenidas e piorou a situação de alguns locais que já estavam com problemas há mais dias. A BHTrans usa as redes sociais para atualizar as informações. Motoristas, usuários do transporte coletivo e também os pedestres devem ficar atentos.





Avenida Tereza Cristina. Já danificada pelos alagamentos do Ribeirão Arrudas no início do mês, a via que liga a capital mineira a Contagem agora tem uma cratera. O buraco se abriu durante o temporal de ontem após o Viaduto Amazonas, no sentido Bairro-Centro. A abertura está ao lado do ribeirão, que teve parte a parede destruída.







SAIBA MAIS 08:00 - 29/01/2020 Janeiro de 2020 já é o mês mais chuvoso da história de BH

04:00 - 29/01/2020 Moradores atingidos em Minas temem, além da chuva, os saques noturnos

01:07 - 29/01/2020 Buritis tem ruas destruídas com forte chuva em Belo Horizonte Uma das situações mais graves é naJá danificada pelos alagamentos do Ribeirão Arrudas no início do mês, a via que liga a capital mineira a Contagem agora tem uma cratera. O buraco se abriu durante o temporal de ontem após o Viaduto Amazonas, no sentido Bairro-Centro. A abertura está ao lado do ribeirão, que teve parte a parede destruída.Às 7h30, a BHTrans fechou o cruzamento da Tereza Cristina com a Rua Monte Branco. Também permanece interdição na Tereza Cristina entre o Anel Rodoviário e a Via 210. São vários pontos fechados no sentido Centro.





Avenida Professor Mário Werneck foi interditada no sentido Avenida Barão Homem de Melo, por conta de uma queda de barreira.



Ver galeria . 47 Fotos Região Centro-Sul de Belo Horizonte foi a mais atingida pelo temporal da noite de 28 de janeiro. Na foto, situação na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press )



Ver galeria . 18 Fotos Ribeirão Arrudas transbordou e causou mais danos à Avenida Tereza Cristina na noite de terça-feira. Cenário nesta quarta é de muita sujeira nas ruas, além de interdição após a abertura de uma cratera ao lado do curso d'água (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press )

No Bairro Buritis, Região Oeste da cidade, afoi interditada no sentido Avenida Barão Homem de Melo, por conta de uma queda de barreira.





Rua Marília de Dirceu entre a Avenida do Contorno e a Rua Felipe dos Santos, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A região da Praça Marília de Dirceu foi muito danificada pela enxurrada que arrastou carros e arrancou pedaços de asfalto, deixando o cenário parecido com o da Avenida Tereza Cristina. A Rua Gentios, no Bairro São Bento, na mesma região, foi totalmente interditada. A Avenida Prudente de Morais, entre as ruas Santa Sofia e Arthur Bernardes, está fechada nos dois sentidos nesta manhã.



%u2B06%uFE0F%u2B07%uFE0FMelhor trajeto para chegar e sair dos bairros Santo Antônio e São Bento:

%uD83D%uDCCDSent. Alto Santa Lúcia: ...Gentios, Iraí, Arthur Bernardes...

Sent. Centro:.. Arthur Bernardes,Guacuí, Prudente de Morais,Contorno, Olegário Maciel,Álvares Cabral, São Paulo

%uD83D%uDE8CLinha 8101 neste desvio. %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 29, 2020

Também há interdição naentre a Avenida do Contorno e a Rua Felipe dos Santos, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A região da Praça Marília de Dirceu foi muito danificada pela enxurrada que arrastou carros e arrancou pedaços de asfalto, deixando o cenário parecido com o da Avenida Tereza Cristina. A Rua Gentios, no Bairro São Bento, na mesma região, foi totalmente interditada. A Avenida Prudente de Morais, entre as ruas Santa Sofia e Arthur Bernardes, está fechada nos dois sentidos nesta manhã.