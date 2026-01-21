Alerta: chuva forte pode atingir BH na noite desta quarta-feira (21/1)

Uma chuva forte pode atingir Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (21/1), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que o acumulado de precipitação pode chegar a 80 milímetros até as 8h desta quinta-feira (22/1).

A Defesa Civil de BH recomenda que a população evite áreas próximas a córregos e ribeirões, assim como pontos que costumam alagar. Moradores da capital mineira também não devem atravessar ruas alagadas, se abrigar embaixo de árvores ou permitir que crianças brinquem em enxurradas e próximo a cursos d’água.

Durante tempestades com raios, a população também deve evitar áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos. Em caso de fios caídos, os moradores devem ligar para a CEMIG (116) ou Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

Risco geológico

Diante da previsão de chuva forte, o órgão municipal também emitiu, nesta quarta-feira, alerta de risco geológico. O aviso é válido até a próxima segunda-feira (26/1).

De acordo com o órgão, no final desta tarde, as regiões Noroeste, Oeste e Pampulha estão sob risco forte, o que significa que há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas. Nas regionais Norte e Nordeste, o risco é moderado, com volume igual ou maior que 50mm em 48h.

A Defesa Civil de BH orienta a população a tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos durante esse período. Moradores de BH também devem evitar áreas de risco especialmente durante a noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

Recomendações de risco geológico

Se observar qualquer um dos sinais abaixo, deixe o imóvel imediatamente e ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193):

•Trincas nas paredes

•Portas e janelas travando

•Rachaduras no solo

•Água escorrendo da base do barranco

•Inclinação de postes ou árvores

•Muros estufados

•Estalos ou barulhos incomuns no terreno

