Carnaval BH: cadastramento de ambulantes termina nesta segunda (19/1)

O cadastramento de ambulantes para o Carnaval de Belo Horizonte 2026 termina nesta segunda-feira (19/1), às 16h59. Ao todo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá disponibilizar 14 mil credenciais para a venda de bebidas e adereços carnavalescos durante a folia. O processo teve início no último dia 12 de janeiro.

Segundo a PBH, o cadastramento é realizado exclusivamente pela internet, a partir das 9h, por meio do site Ambulantes BH. Já a retirada das credenciais será feita de forma presencial, entre os dias 26 e 31 de janeiro, das 8h às 17h, no Expominas.

A ação é coordenada pela Belotur, em parceria com a Secretaria Municipal de Política Urbana. Conforme informado pelo Executivo municipal, serão liberadas 2.400 senhas por dia, respeitando a ordem de chegada no sistema, o que pode resultar em filas virtuais e tempo de espera.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e residir em Belo Horizonte. Durante o cadastro on-line, os interessados devem anexar documentos pessoais, como RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte, além de comprovante de residência e título de eleitor. A prefeitura reforça que somente documentos legíveis serão aceitos.

No dia da retirada da credencial, o ambulante deverá apresentar um documento oficial com foto e o número do protocolo gerado no cadastro. Também será realizado um treinamento obrigatório, além da entrega da credencial nominal, que é pessoal e intransferível.

A autorização permite a atuação exclusivamente durante os desfiles de blocos de rua, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro, período oficial do Carnaval de BH. O credenciamento não é válido para eventos privados, mesmo que ocorram em espaços públicos.

Entre as restrições impostas estão a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, a vedação da comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e produtos em recipientes de vidro, além da exigência de retirada do local após a dispersão dos blocos, medida que costuma gerar reclamações em áreas de grande concentração de foliões.

Dúvidas sobre o processo podem ser encaminhadas para o e-mail diretoria.belotur@pbh.gov.br.

