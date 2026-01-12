Homem descumpre medida protetiva com mensagens via Pix e acaba preso

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (12/1), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, por descumprir uma medida protetiva. Ele teria feito transferências via Pix no valor de R$ 0,01, acompanhadas de mensagens, para a conta da ex-companheira, uma mulher de 49 anos, com a qual estava proibido de estabelecer contato ou se aproximar.

O suspeito teria se valido das operações financeiras porque havia sido bloqueado em aplicativos e redes sociais. De acordo com a PCMG, a primeira transferência via Pix foi realizada no último dia 25 de dezembro. Ao todo, 15 mensagens foram enviadas por esse meio à vítima, que relatou constrangimento, perturbação e medo.

Com base nas investigações, a PCMG instaurou inquérito e representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O suspeito já possuía registros anteriores por ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além de medidas protetivas concedidas em favor da vítima e de outra mulher.

O homem chegou a resistir à ação dos policiais, mas acabou preso. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.