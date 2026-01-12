Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE DE MINAS

Homem descumpre medida protetiva com mensagens via Pix e acaba preso

Suspeito realizou transferências de R$ 0,01, acompanhadas de mensagens, para a conta da ex-companheira, de 49 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/01/2026 21:22

compartilhe

SIGA
x
Carro da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Investigação da PCMG começou no último dia 26 de dezembro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (12/1), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, por descumprir uma medida protetiva. Ele teria feito transferências via Pix no valor de R$ 0,01, acompanhadas de mensagens, para a conta da ex-companheira, uma mulher de 49 anos, com a qual estava proibido de estabelecer contato ou se aproximar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito teria se valido das operações financeiras porque havia sido bloqueado em aplicativos e redes sociais. De acordo com a PCMG, a primeira transferência via Pix foi realizada no último dia 25 de dezembro. Ao todo, 15 mensagens foram enviadas por esse meio à vítima, que relatou constrangimento, perturbação e medo.

Leia Mais

Com base nas investigações, a PCMG instaurou inquérito e representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O suspeito já possuía registros anteriores por ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além de medidas protetivas concedidas em favor da vítima e de outra mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem chegou a resistir à ação dos policiais, mas acabou preso. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Tópicos relacionados:

homem medida-protetiva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay