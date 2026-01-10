Assine
FURTO QUALIFICADO

‘Gangue da Marcha Ré’: suspeitos são detido depois de arrombar farmácia

A Polícia Militar localizou parte dos itens furtados em um apartamento no Aglomerado do Morro das Pedras 

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/01/2026 17:14

Parte dos produtos furtados da farmácia foram recuperados pela polícia
Parte dos produtos furtados da farmácia foram recuperados pela polícia crédito: PMMG/Divulgação

Um homem foi preso e dois menores apreendidos neste sábado (10/1) por furto qualificado. Eles são suspeitos de integrar a “Gangue da Marcha Ré” e teriam arrombado uma farmácia nesta madrugada, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

De acordo com o sargento Rogério Lopes, do 22° Batalhão de Polícia Militar, após receberem uma denúncia, os militares foram até um apartamento no Aglomerado Morro das Pedras, também na Região Centro-Sul. Logo na entrada do imóvel, eles encontraram pacotes de fralda e de ração que seriam da drogaria arrombada. 

Ainda segundo o militar, o morador autorizou a entrada da equipe e disse aos policiais que os objetos teriam sido deixados no local por seu cunhado, que estava acompanhado de outros dois indivíduos. O morador informou ainda que os três fizeram a divisão dos produtos no local durante a madrugada.


O cunhado foi identificado e preso no Morro das Pedras, já os menores, conhecidos por atuar no Aglomerado Ventosa, também foram localizados e apreendidos. Parte dos produtos furtados foi recuperada pela polícia.

overflay