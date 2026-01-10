‘Gangue da Marcha Ré’: suspeitos são detido depois de arrombar farmácia

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem foi preso e dois menores apreendidos neste sábado (10/1) por furto qualificado. Eles são suspeitos de integrar a “Gangue da Marcha Ré” e teriam arrombado uma farmácia nesta madrugada, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o sargento Rogério Lopes, do 22° Batalhão de Polícia Militar, após receberem uma denúncia, os militares foram até um apartamento no Aglomerado Morro das Pedras, também na Região Centro-Sul. Logo na entrada do imóvel, eles encontraram pacotes de fralda e de ração que seriam da drogaria arrombada.

Ainda segundo o militar, o morador autorizou a entrada da equipe e disse aos policiais que os objetos teriam sido deixados no local por seu cunhado, que estava acompanhado de outros dois indivíduos. O morador informou ainda que os três fizeram a divisão dos produtos no local durante a madrugada.





O cunhado foi identificado e preso no Morro das Pedras, já os menores, conhecidos por atuar no Aglomerado Ventosa, também foram localizados e apreendidos. Parte dos produtos furtados foi recuperada pela polícia.