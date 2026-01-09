Inmet emite alerta de tempestade para 67 municípios mineiros

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade nesta sexta-feira (09/01). O aviso, válido até às 23h59 de hoje, abrange 67 cidades das Regiões Sul de Minas e Triângulo Mineiro (veja lista abaixo).

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h e de queda de granizo. Segundo o Instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Se proteja durante tempestades:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Evite áreas de alagamento

Não tente atravessar vias alagadas

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios em alerta amarelo:

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Andradas

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Carmo de Minas

Carneirinho

Carvalhos

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Gonçalves

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Iturama

Jacutinga

Liberdade

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz