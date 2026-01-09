Inmet emite alerta de tempestade para 67 municípios mineiros
Chuva e granizo podem atingir cidades do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro; veja quais
compartilheSIGA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade nesta sexta-feira (09/01). O aviso, válido até às 23h59 de hoje, abrange 67 cidades das Regiões Sul de Minas e Triângulo Mineiro (veja lista abaixo).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h e de queda de granizo. Segundo o Instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
- Chuva provoca alagamentos e deixa rastro de estragos em cidades mineiras
- Chuvas intensas fazem montanha 'chorar' em destino turístico mineiro
- Vídeo: motorista flagra carro rodando no Anel Rodoviário por causa da chuva
Se proteja durante tempestades:
-
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
-
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Evite áreas de alagamento
-
Não tente atravessar vias alagadas
- Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Municípios em alerta amarelo:
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Andradas
Baependi
Bocaina de Minas
Bom Repouso
Borda da Mata
Brazópolis
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Carmo de Minas
Carneirinho
Carvalhos
Conceição dos Ouros
Congonhal
Consolação
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Extrema
Gonçalves
Ibitiúra de Minas
Inconfidentes
Ipuiúna
Itajubá
Itamonte
Itanhandu
Itapeva
Iturama
Jacutinga
Liberdade
Maria da Fé
Marmelópolis
Monte Sião
Munhoz
Natércia
Ouro Fino
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Pedralva
Piranguçu
Piranguinho
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Rio Verde
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Silvianópolis
Tocos do Moji
Toledo
Virgínia
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Wenceslau Braz