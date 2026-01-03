Família tem casa invadida e vive madrugada de terror na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma madrugada de terror para um mulher de 31 anos, seu pai, de 72, a mãe, de 58, e o filho, de 14, pela invasão da casa onde moram, no Bairro Carajás, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quatro homens vestidos de preto entraram na residência, sendo um deles armado com um revólver, e levaram joias, dinheiro, computador, celular, e fugiram depois de trancar todos, os amarrarem e amordaçarem em um cômodo.

Eram, segundo a dona da casa, 2h40 da madrugada deste sábado (3/1). Os homens pularam o muro e conseguiram entrar na casa depois de quebrar o vidro da porta principal, que dá na sala de estar.

A mãe da mulher estava sozinha na sala assistindo televisão. Ao notar o barulho na porta, tentou impedir a entrada dos ladrões, mas ela acabou ferida, com um corte no braço, quando o vidro se quebrou.

Uma vez no interior da casa, os ladrões acordaram os outros três membros da família, levando-os para a sala. Nesse instante, um dos invasores - um era claro e baixo e três pardos, sendo um alto -, pegou o celular e trocava informações com uma pessoa e relatava sobre o andamento da invasão.

Em seguida, passaram a exigir que a vítima fizesse um Pix no valor de R$ 38 mil, mas ela se recusou. Os ladrões, então, recolheram joias, no valor de R$ 30 mil, R$ 6 mil em dinheiro, bolsas, um notebook e colocaram tudo no veículo Audi da vítima, que foi levado na fuga.

A expectativa dos policiais, tanto civis quanto militares, é que as câmeras de segurança de casas vizinhas tenham capturado as imagens dos ladrões e que, em posse delas, possam fazer o reconhecimento dos criminosos. A Polícia suspeita que informações sobre posses da família tenham saído de conhecidos da família.