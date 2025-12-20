Como fica o tempo neste sábado em BH? Confira a previsão

Neste sábado (20/12), a previsão do tempo indica céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,3°C, enquanto a máxima à tarde pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,3 °C, às 4h

Centro-Sul: 17,0 °C, às 4h40

Oeste: 16,3 °C, com sensação térmica de 8,6 °C, às 5h

Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 20,5 °C, às 6h

Venda Nova: 18,6 °C, às 5h10

Acumulado de chuvas em dezembro até 6h deste sábado:

Barreiro: 204,6 mm (60,3%)

Centro-Sul: 314,8 mm (92,8%)

Hipercentro: 185,2 mm (54,6%)

Leste: 287 mm (84,6%)

Nordeste: 320,6 mm (94,5%)

Noroeste: 267,4 mm (78,9%)

Norte: 259,6 mm (76,6%)

Oeste: 218,6 mm (64,5%)

Pampulha: 194,8 mm (57,4%)

Venda Nova: 226,8 mm (66,9%)

A média climatológica de chuva para o mês de dezembro em Belo Horizonte é de 339,1 mm.

Tempo em MG

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana no estado terá uma melhora nas condições de tempo. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desconfigura entre sexta e sábado, reduzindo a nebulosidade e condições de chuva sobre o estado.

Assim, é esperado céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.