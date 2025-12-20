Assine
Como fica o tempo neste sábado em BH? Confira a previsão

Capital registra volumes elevados de chuva; algumas regionais já passam de 90% da média de dezembro

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/12/2025 09:38

Chuva chega a BH e defesa civil estima que possa cair até 20 milímetros até segunda-feira (10/11)
Temperaturas variam entre 16 °C e 27 °C; acumulado já passa de 90% em regionais da capital mineira crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Neste sábado (20/12), a previsão do tempo indica céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,3°C, enquanto a máxima à tarde pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,3 °C, às 4h
  • Centro-Sul: 17,0 °C, às 4h40
  • Oeste: 16,3 °C, com sensação térmica de 8,6 °C, às 5h
  • Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 20,5 °C, às 6h
  • Venda Nova: 18,6 °C, às 5h10

Acumulado de chuvas em dezembro até 6h deste sábado:

  • Barreiro: 204,6 mm (60,3%)
  • Centro-Sul: 314,8 mm (92,8%)
  • Hipercentro: 185,2 mm (54,6%)
  • Leste: 287 mm (84,6%)
  • Nordeste: 320,6 mm (94,5%)
  • Noroeste: 267,4 mm (78,9%)
  • Norte: 259,6 mm (76,6%)
  • Oeste: 218,6 mm (64,5%)
  • Pampulha: 194,8 mm (57,4%)
  • Venda Nova: 226,8 mm (66,9%)

A média climatológica de chuva para o mês de dezembro em Belo Horizonte é de 339,1 mm.

Tempo em MG

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana no estado terá uma melhora nas condições de tempo. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desconfigura entre sexta e sábado, reduzindo a nebulosidade e condições de chuva sobre o estado.

Assim, é esperado céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

