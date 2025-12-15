Pão de queijo é protagonista em curta-metragem com crianças mineiras

“Polvilho, óleo, água, ovos, sal e queijo. Quanto mais queijo você quiser, melhor é”. Assim começa a narração do curta-metragem “Receita de pão de queijo”, obra que mistura técnicas de lambe-lambe e animação, feita com a participação de 100 crianças mineiras.

Em pouco mais de dois minutos, uma merendeira da Escola Municipal Cirene Fernandes Valentim, no município de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, descreve, minuciosamente, a receita de uma das mais tradicionais comidas do estado. Os ingredientes são ilustrados por desenhos feitos pelos alunos mais novos, de 6 anos, enquanto os mais velhos, de 11, atuam e auxiliam no processo de animação.

Curiosamente, o produto audiovisual foi idealizado por um alagoano, o artista Paulo Accioly, a convite da equipe do “É Tudo Criança”, projeto dedicado em democratizar o acesso ao cinema para as crianças.

“Foi uma coincidência. Eu ia fazer um trabalho em Belo Horizonte, e, na época, o pessoal do ‘É Tudo Criança’ estava começando um ciclo de atividades em uma escola de Leopoldina. O Iano, diretor do projeto, falou: ‘Paulo, é o seguinte: temos quatro turmas, 100 crianças, esse espaço físico e alguns dias. O que você consegue fazer?’”, contou Paulo Accioly em entrevista ao Estado de Minas.

Mesmo experiente no cenário do cinema, com uma bagagem lotada de oficinas em todo o Brasil sobre animações, Paulo descreve que aceitar o projeto do curta foi desafiador, principalmente, por se tratar de um grande grupo de crianças, com idades variadas.

Na foto, o artista Paulo Accioly durante a produção do curta em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira Divulgação/ i8 Produções

O pão de queijo

Em uma construção coletiva de 200 mãos, o filme foi produzido em poucos dias do mês de agosto deste ano. A escolha do tema trouxe uma reviravolta na concepção do alagoano sobre a cultura de Minas Gerais. Mesmo com a rápida ligação do estado mineiro com o pão de queijo, muitos alunos nunca tinham sequer provado a receita.

“Tentei ir no que era mais óbvio para mim, porque já tinha essa dificuldade de lidar com 100 crianças. Foi um desafio gigantesco; por isso, escolhi falar sobre o pão de queijo. Mas, tendo uma conversa prévia, entendi que alguns deles (mineiros) não tinham esse alimento como um símbolo local”, disse Paulo. “Então, também tivemos o trabalho de explicar para eles sobre a importância do pão de queijo para o estado. Porque todo mundo ama. É uma imagem muito positiva do estado para quem é de fora”, completou.

“Receita do pão de queijo” ultrapassou as barreiras físicas da tela que exibe o curta. No fim do processo de criação da obra, todos os participantes do projeto fizeram parte de uma confraternização em que, claro, o prato principal foi o pão de queijo.

Produção do curta

Alunos de quatro turmas tiveram diferentes funções na produção do curta-metragem. Paulo confessou que "sentiu medo", principalmente por ter a função de explicar às crianças a importância delas para a obra, mesmo que elas não apareçam no filme.

“As crianças entenderam que tudo era importante para o processo. Conversamos muito sobre o processo, explicando que, mesmo se não aparecesse o rosto delas, os desenhos estariam à mostra. Elas se sentiram pertencentes ao processo e, assim, sabem que o filme é delas. Nem considero que o curta é meu, mas deles”, comentou Paulo.

Assim, cada aluno participou ativamente do projeto. O "Receita de pão de queijo" já está disponível para todo mundo conferir - é possível assistir nas redes sociais do "É Tudo Criança".

“Quando falei que eles (crianças) iriam produzir um filme, os olhinhos deles brilhavam, era uma coisa meio mágica. Acho que foi a primeira possibilidade que tiveram na vida de vê-los na tela”, finalizou.

Alunos da Escola Municipal Cirene Fernandes Valentim, no município de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, participaram da produção do curta "Receita de Pão de Queijo" Divulgação/ i8 Produções

É Tudo Criança

O “É Tudo Criança” foi criado em 2019, no interior de Minas Gerais. Desde o início, o objetivo principal do projeto foi “fazer com que as crianças mineiras experimentassem criar cinema infantil e, assim, experimentar essa linguagem na prática, criando filmes”, descreveu Iano Oliveira, diretor da iniciativa.

Desde então, o projeto oferece oficinas para crianças e adultos educadores, pesquisadores de cinema e educação infantil. Outras atividades, como o cinema ao ar livre e o laboratório de cinema e educação, que gerou o curta “Receita de Pão de Queijo”, por exemplo, também são realizadas em todo o estado.

A iniciativa ainda está à frente de um Festival de Cinema Infantil que acontece anualmente em Belo Horizonte. A quinta edição do evento aconteceu no último ano. Porém, em 2025, não foi possível concretizar a realização da mostra, por falta de captação de recursos.

“Estamos encaminhados para fazer o festival em agosto do ano que vem. É o mês da primeira infância. Por isso, estabelecemos essa data para realizar o evento. Vamos pautar produções de cinemas voltadas para o período da primeira infância, que é de zero a seis anos de idade”, comentou Iano.

