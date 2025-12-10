BH: acidentes complicam trânsito na tarde desta quarta-feira (10)

Acidentes em diferentes vias de Belo Horizonte (MG) deixam o trânsito ainda mais lento no fim de tarde desta quarta-feira (10/12). No Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, dois carros colidiram no sentido Vitória (ES): um deles foi parar sobre a mureta divisória das duas pistas. O acidente resultou em uma longa fila de veículos.

Já na Av. Afonso Pena, na altura do cruzamento com a Av. Brasil, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, ocorreu um acidente envolvendo um motociclista, no sentido centro. O condutor ficou ferido e mobilizou uma viatura do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). o trânsito ficou lento também em outras vias da região, como a Av. Getúlio Vargas e a Rua Professor Moraes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informação sobre a dinâmica dos acidentes, mas é possível que a chuva, que cai sobre diferentes regiões de BH, tenha contribuído. Aguarde mais informações.