VOLTA PARA CASA

BH: acidentes complicam trânsito na tarde desta quarta-feira (10)

Ocorrências deixam o fluxo de veículos lento no Anel Rodoviário e também na Av. Afonso Pena

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/12/2025 17:56

No Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, Fiat Palio foi parar sobre a mureta após acidente
No Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, Fiat Palio foi parar sobre a mureta após acidente crédito: Kilder Costa/Divulgação

Acidentes em diferentes vias de Belo Horizonte (MG) deixam o trânsito ainda mais lento no fim de tarde desta quarta-feira (10/12). No Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, dois carros colidiram no sentido Vitória (ES): um deles foi parar sobre a mureta divisória das duas pistas. O acidente resultou em uma longa fila de veículos.  

Já na Av. Afonso Pena, na altura do cruzamento com a Av. Brasil, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, ocorreu um acidente envolvendo um motociclista, no sentido centro. O condutor ficou ferido e mobilizou uma viatura do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). o trânsito ficou lento também em outras vias da região, como a Av. Getúlio Vargas e a Rua Professor Moraes.

Ainda não há informação sobre a dinâmica dos acidentes, mas é possível que a chuva, que cai sobre diferentes regiões de BH, tenha contribuído. Aguarde mais informações.  

