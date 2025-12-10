Cruzeiro x Corinthians: como fica o trânsito em BH nesta quarta (10/12)

Cruzeiro e Corinthians disputam no Mineirão, em BH, o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10/12), às 21h30. A Prefeitura de Belo Horizonte realizará operação de trânsito e transporte no entorno do estádio.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) vão atuar na região para garantir as condições de segurança viária, monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante o evento.

Intervenções

Quatro horas antes do início da partida será invertido o sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas vão operar no sentido Avenida Antônio Carlos/orla da Lagoa da Pampulha, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3.

Três horas antes do início do jogo, os semáforos da Avenida Antônio Carlos, entre a Rua Aporé e a Avenida Antônio Abrahão Caram, serão ajustados para o modo intermitente (flash) para melhorar a fluidez do trânsito, assegurando o acesso de moradores, comerciantes e torcedores.

Agentes da BHTrans vão atuar nas interseções com semáforos em flash para garantir a segurança de motoristas e principalmente pedestres, que devem ficar atentos às orientações nas travessias.

Também três horas antes da partida, será implantada faixa reversível operacional no contrafluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, no trecho entre a Rua Alexandre Barbosa e a Avenida Rei Pelé, para otimizar o fluxo de veículos de segurança e de salvamento à área do Mineirão, além de garantir o acesso mais rápido dos veículos às entradas dos estacionamentos G1, G2 e G3.

Vinte minutos antes do término da partida poderá ser implantada operação de trânsito no contrafluxo, na saída do estacionamento G1 da pista interna da Avenida Rei Pelé, em direção à Escola de Veterinária (UFMG), como preparação para a saída dos veículos ao término do jogo.

Ônibus

Confira as linhas do transporte coletivo que atendem a região:

64 – Estação Venda Nova/Assembleia - via Carlos Luz

67 – Estação Vilarinho/Santo Agostinho via Carlos Luz

5106 – Bandeirantes/BH Shopping

5401 – São Luís/Dom Cabral

503 – Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa

504 – Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida

506 – Estação Ponto São José/Avenida Antônio Carlos

5102 – UFMG/Santo Antônio

S-53 – Confisco/Ouro Minas

S-54A – Dom Bosco/Shopping Del Rey

S-54B – Dom Bosco/Shopping Del Rey

S-56 – Vilarinho/São José





Táxi

Serão implantados três pontos de táxi, nos seguintes locais:

Avenida Coronel Oscar Paschoal (pista Interna, canteiro central), em frente ao estacionamento G2 - Hall Principal;

Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre a Alameda das Palmeiras e a Portaria P6 do Mineirinho;

Avenida Rei Pelé (canteiro central da pista externa), entre a Avenida Antônio Abrahão Caram e o estacionamento G1.

Veículos de APP e caronas

Será criado um ponto de embarque e desembarque para veículos de aplicativos e carona na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas dos Coqueiros e a das Princesas.

Vans e fretados

Serão implantados dois locais para estacionamento das caravanas: