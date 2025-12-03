Cruzeiro tem que focar apenas na Copa do Brasil

A uma semana do primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Mineirão, o Cruzeiro ainda terá dois jogos pelo Brasileirão, contra o Botafogo, quinta-feira, no Mineirão, e domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, e o mister, Leonardo Jardim, já avisou que irá com o time reserva. Ele está certíssimo. O time azul não pode correr riscos de perder um jogador por contusão num jogo que já não valerá mais nada. A culpa não é do Cruzeiro e sim desse calendário “louco” que a CBF impõe aos clubes e eles aceitam passivamente. Para o time paulista, será ótimo, pois encarar os reservas do Cruzeiro pode salvá-lo de cair para série B, pois o Santos, de Neymar, agoniza. Se houvesse um calendário decente, as equipes não precisariam usar o recurso do time misto ou mesmo reserva para não prejudicar outra equipe interessada no resultado. Mas esse é o futebol brasileiro, onde tudo pode e nada pode, com uma entidade desmoralizada e sem credibilidade a geri-lo.

O Cruzeiro ainda pode ser vice-campeão brasileiro e ganharia uma grana maior pela colocação, mas, está tranquilo e garantido na Libertadores 2026, que era o objetivo, alcançado com três rodadas de antecedência, numa campanha fabulosa. E vou dizer mais: na bola, no campo, nem Vasco, nem Corinthians, nem Fluminense são melhores que o Cabuloso. Eu aposto minhas fichas todas no heptacampeonato, embora eu saiba que mata-matas são complicados. Mas quem acompanha a temporada do time azul sabe muito bem que ele é o mais qualificado, o mais coerente e o mais bem treinado. Eu abriria um parêntese para o Fluminense, que cresceu de produção com o técnico Zubeldia e que tem uma defesa firme. Mas, ainda assim, acredito no Cruzeiro.

Vocês sabem que o meu temor é apenas a arbitragem. Eu exigiria Anderson Daronco nos dois jogos contra o Corinthians. Ele é ético, sério e apita em cima do lance. Não há registro de erros crassos sob sua arbitragem. Na bola, os 3 a 0 pelo Brasileirão mostraram que o Cruzeiro tem mais time, mais grupo, mais diretoria, mais técnico que o Corinthians. Porém, a arbitragem foi decisiva, tirando o título brasileiro deste ano do Cruzeiro. Foram 15 pontos, tomados por erros crassos, erros inaceitáveis, que mais pareciam outra coisa. A arbitragem no Brasil está sob suspeita. Porém, só podemos dizer que é ruim, péssima, a pior do mundo. Também, comandada pela CBF, esperar o quê? Uma entidade que não representa mais o nosso futebol, nem a Seleção, nem o nosso povo. Basta ver o novo presidente, que vive tirando fotos com jogadores, mundo afora. Esse não é o papel de um dirigente. Ele deveria ter postura e exercer seu cargo, como manda o figurino. Ele não tem culpa, caiu na cadeira, de paraquedas, por imposição política. É apenas um torcedor que virou presidente, sem ter história ou histórico no futebol. Sonho com o dia em que teremos um ex-jogador no comando da entidade e o mais preparado de todos é Gilberto Silva, com cursos e mais cursos pela Europa, que já foi gestor na Grécia. Outro bom nome é Edu Gaspar.

Voltando ao Cruzeiro, porque o jogo contra o Botafogo não é hoje? Poderia jogar e, no sábado, ganharia mais um dia de descanso para a grande decisão contra o Corinthians. Seria bom para as duas equipes. Vão alegar que o Santos está na disputa e terá que jogar no mesmo horário das outras equipes. Sempre há uma desculpa para prejudicar o futebol mineiro ou gaúcho. Que os jogadores entendam a importância de chegar à final e ganhar a sétima Copa do Brasil. Não será fácil, nunca foi, mas, nessa competição, o Cruzeiro é soberano, com 6 taças, líder absoluto, já que Grêmio e Flamengo têm 5. E, vale lembrar que, ganhando a CB, o Cruzeiro garante vaga na Libertadores, na qual já está classificado, pela terceira colocação no Brasileiro. Ou seja, o Cabuloso pode “vender” vaga na Copa Libertadores, o que implica dizer que o ano é fantástico. Um trabalho exemplar, que deveria ser copiado por outros clubes. O Cruzeiro paga suas contas, rigorosamente em dia, tem um planejamento seguido à risca, donos e dirigentes coerentes, honestos e trabalhadores, que proporcionaram este ano tão especial. Que a conquista da Copa do Brasil coroe esse trabalho. Dignidade, decência e muito trabalho. Foi assim que o Cruzeiro voltou ao seu patamar e foi a única equipe capaz de ameaçar o campeão Flamengo e o Palmeiras. Aliás, o Cruzeiro ganhou dos dois, no Mineirão, e empatou com eles, em suas casas, o que mostra que no futebol, no campo, na bola, o clube pratica o melhor futebol do país.



