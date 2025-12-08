Assine
overlay
Início Gerais

Confira a programação para o dia de Nossa Senhora da Conceição em BH

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres terá missas ao longo de todo o dia

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
08/12/2025 11:09

compartilhe

SIGA
x
...chegou a BH, com grande comemoração, nesta data, no santuário da Lagoinha
Fiéis se reúnem no Santuário de Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, em BH crédito: Arquidiocese de BH/Divulgação

Nesta segunda-feira (8/12), Belo Horizonte celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição. A devoção à santa remonta ao antigo Arraial de Curral del-Rei, área que posteriormente viria a abrigar a capital mineira, que na época era ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em BH, a Arquidiocese convidou os fiéis a participar de uma novena iniciada no dia 29 de novembro, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (Rua Além Paraíba, 152, Lagoinha), que culmina em uma programação especial para hoje. Às 3h30, aconteceu a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a oração do Terço da Misericórdia. Já as missas estão sendo celebradas ao longo de todo o dia, desde as 4h.

Confira a programação

4h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens

6h - Celebração Eucarística presidida por padre Gustavo Tadeu

8h - Celebração Eucarística presidida por Dom José Otácio

9h - Oração do terço

10h - Celebração Eucarística presidida por dom Júlio César

12h - Celebração Eucarística presidida por padre Filipe Gouveia

14h - Celebração Eucarística presidida por padre Gladston Elias

15h - Adoração e terço da misericórdia

16h - Celebração Eucarística presidida por padre Gilson

18h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens

Além de BH

Além do Santuário, outras quinze paróquias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana também têm programação especial para a data, entre elas a Igreja da Boa Viagem, na capital, e paróquias dedicadas à santa em Sabará, Pedro Leopoldo, Raposos e Betim.

A programação completa está disponível no site da Arquidiocese de BH.

Origem da data

No final do século 19, o antigo Curral del-Rei desapareceu do mapa para dar origem a BH, que completará 128 anos no próximo dia 12. Na época, o arraial estava ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Segundo a Arquidiocese de BH, a festa da padroeira de Sabará tinha grande participação dos moradores de Curral del-Rei.

“O feriado de 8 de dezembro, portanto, tem raízes na história da capital de Minas. Amor, afeto e fé transmitidos por muitas gerações”, informa, em nota, a Arquidiocese de BH.

Tópicos relacionados:

conceicao da nossa nossa-senhora nossa-senhora-da-conceicao programacao senhora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay