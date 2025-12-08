Confira a programação para o dia de Nossa Senhora da Conceição em BH
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres terá missas ao longo de todo o dia
Nesta segunda-feira (8/12), Belo Horizonte celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição. A devoção à santa remonta ao antigo Arraial de Curral del-Rei, área que posteriormente viria a abrigar a capital mineira, que na época era ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
Em BH, a Arquidiocese convidou os fiéis a participar de uma novena iniciada no dia 29 de novembro, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (Rua Além Paraíba, 152, Lagoinha), que culmina em uma programação especial para hoje. Às 3h30, aconteceu a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a oração do Terço da Misericórdia. Já as missas estão sendo celebradas ao longo de todo o dia, desde as 4h.
Confira a programação
4h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens
6h - Celebração Eucarística presidida por padre Gustavo Tadeu
8h - Celebração Eucarística presidida por Dom José Otácio
9h - Oração do terço
10h - Celebração Eucarística presidida por dom Júlio César
12h - Celebração Eucarística presidida por padre Filipe Gouveia
14h - Celebração Eucarística presidida por padre Gladston Elias
15h - Adoração e terço da misericórdia
16h - Celebração Eucarística presidida por padre Gilson
18h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens
Além de BH
Além do Santuário, outras quinze paróquias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana também têm programação especial para a data, entre elas a Igreja da Boa Viagem, na capital, e paróquias dedicadas à santa em Sabará, Pedro Leopoldo, Raposos e Betim.
A programação completa está disponível no site da Arquidiocese de BH.
Origem da data
No final do século 19, o antigo Curral del-Rei desapareceu do mapa para dar origem a BH, que completará 128 anos no próximo dia 12. Na época, o arraial estava ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Segundo a Arquidiocese de BH, a festa da padroeira de Sabará tinha grande participação dos moradores de Curral del-Rei.
“O feriado de 8 de dezembro, portanto, tem raízes na história da capital de Minas. Amor, afeto e fé transmitidos por muitas gerações”, informa, em nota, a Arquidiocese de BH.