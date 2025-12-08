Confira a programação para o dia de Nossa Senhora da Conceição em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Nesta segunda-feira (8/12), Belo Horizonte celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição. A devoção à santa remonta ao antigo Arraial de Curral del-Rei, área que posteriormente viria a abrigar a capital mineira, que na época era ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Em BH, a Arquidiocese convidou os fiéis a participar de uma novena iniciada no dia 29 de novembro, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (Rua Além Paraíba, 152, Lagoinha), que culmina em uma programação especial para hoje. Às 3h30, aconteceu a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a oração do Terço da Misericórdia. Já as missas estão sendo celebradas ao longo de todo o dia, desde as 4h.

Confira a programação

4h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens

6h - Celebração Eucarística presidida por padre Gustavo Tadeu

8h - Celebração Eucarística presidida por Dom José Otácio

9h - Oração do terço

10h - Celebração Eucarística presidida por dom Júlio César

12h - Celebração Eucarística presidida por padre Filipe Gouveia

14h - Celebração Eucarística presidida por padre Gladston Elias

15h - Adoração e terço da misericórdia

16h - Celebração Eucarística presidida por padre Gilson

18h - Celebração Eucarística presidida por padre Roberto Rubens

Além de BH

Além do Santuário, outras quinze paróquias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana também têm programação especial para a data, entre elas a Igreja da Boa Viagem, na capital, e paróquias dedicadas à santa em Sabará, Pedro Leopoldo, Raposos e Betim.

A programação completa está disponível no site da Arquidiocese de BH.

Origem da data

No final do século 19, o antigo Curral del-Rei desapareceu do mapa para dar origem a BH, que completará 128 anos no próximo dia 12. Na época, o arraial estava ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Segundo a Arquidiocese de BH, a festa da padroeira de Sabará tinha grande participação dos moradores de Curral del-Rei.

“O feriado de 8 de dezembro, portanto, tem raízes na história da capital de Minas. Amor, afeto e fé transmitidos por muitas gerações”, informa, em nota, a Arquidiocese de BH.